Ekvádorec Preciado přestoupil ze Sparty do brazilského Mineira

Sparta potvrdila očekávaný odchod. Ekvádorský reprezentant Angelo Preciado přestoupil do brazilského Atlética Mineiro. Sedmadvacetiletý krajní obránce během dvou a půl sezon na Letné oslavil double nebo postup do Ligy mistrů.
Přestupní částku kluby nezveřejnily. Pražané by za Preciada podle zákulisních zdrojů měli vyinkasovat částku okolo pěti milionů eur (přibližně 122 milionů korun) plus procenta z případného dalšího prodeje.
Sparta by tak vydělala přibližně dvojnásobek částky, za jakou Ekvádorce v září 2023 získala z belgického Genku.
Preciado za Spartu odehrál 67 soutěžních zápasů s bilancí čtyř gólů a 16 asistencí. Více se mu dařilo v pohárových zápasech, v české lize má bilanci 37 zápasů a jeden gól.
Rodák z města Shushufindi a odchovanec ekvádorského klubu Independiente del Valle již nebyl se Spartou na soustředění ve Španělsku a místo toho zamířil dokončit přestup do Brazílie.
Jeho novým zaměstnavatelem je velkoklub z města Belo Horizonte, s nímž podepsal smlouvu na čtyři roky do prosince 2029.
Během podzimu byl Preciado stabilním členem základní sestavy, na své pozici rotoval s navrátilcem Pavlem Kadeřábkem. Svým jediným podzimním gólem zařídil těsné vítězství na půdě Legie Varšava v Konferenční lize.
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Samhkou Camara (Karviná NH), Muhamed Tijani (Olomouc NH), David Jurásek (Benfica Lisabon)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno H), Emmanuel Fully (Teplice H), Andres Dumitrescu (Petrolul Ploješť / Rum.)
Sparta Praha
Přišli: Matyáš Vojta (Ml. Boleslav), Joao Grimaldo (Partizan Bělehrad)
Odešli: Dominik Hollý (Jablonec H), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Kevin-Prince Milla (Dukla H), Angelo Preciado (Atlético Mineiro /Braz.)
FK Jablonec
Přišli: Nelson Okeke (Sparta/Bohemians), Dominik Hollý (Sparta H), Eduard Sobol (Štrasburk)
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH), Lukáš Penxa (Sparta NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Alexandr Sojka (Hradec Kr.), Dominik Ťapaj (Ružomberok), Tom Slončík (Hradec Kr. NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH), Patrik Hrošovský (Genk)
Odešli: Milan Havel (Bohemians), Martin Jedlička (Ostrava H), Rafiu Durosinmi (Pisa), James Bello (Táborsko H), Svetozar Markovič (Slovan Bratislava)
MFK Karviná
Přišli: Adama Kone, Josias King Furaha (Jerv/Nor.), Kahuan Vinícius (Torreense / Por. NH), Nino Milič (Domžale/Slovin.) Šimon Slončík (Slavia H)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Ostrava), Alexandr Bužek (Slavia NH), Samhkou Camara (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH), Haris Berbič (Borac Banja Luka / Bos.)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)
FC Hradec Králové
Přišli: Marko Regža (FC Riga), Daniel Trubač (Teplice)
Odešli: Alexandr Sojka (Plzeň), Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH), Petr Kodeš (Teplice)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje), Fabijan Krivak (Lokomotiva Záhřeb), Dario Grgič (Železničar Pančevo / Srb.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Kr. NH), Péter Baráth (Čenstochová), Jakub Jezierski (Vratislav)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH), Andres Dumitrescu, Muhamed Tijani (oba Slavia NH), Radim Breite (Artis Brno)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.), Kristers Penkevics (Jelgava/Lot.)
Odešli: Zviad Načkebija (konec smlouvy)
FK Teplice
Přišli: Oliver Klimpl (Banská Bystrica), Tomáš Zlatohlávek (Ostrava), Emmanuel Fully (Slavia H), Petr Kodeš (Hradec Kr.)
Odešli: Yehor Tsykalo (Stal Mielec / Pol.), Daniel Trubač (Hradec Kr.)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH), Aleš Mandous (Slavia / Ml. Boleslav), Emmanuel Godwin (Trelleborgs FF / Švéd.), Tomáš Jelínek (Slavia H), Tobias Boledovič (Slavia), Jiří Hamza (Slovácko)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Přišli: Milan Havel (Plzeň), David Lischka (Ostrava)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec), Vlasij Sinjavskij (Ostrava)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)
Odešli: Jakub Fulnek (Artis Brno), Aleš Mandous (Pardubice), Matyáš Vojta (Sparta)
Dukla Praha
Přišli: Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Lukáš Penxa (Jablonec / Sparta H), Kevin-Prince Milla (Sparta H)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko), Štěpán Šebrle (Žižkov H)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.), Václav Jurečka (Rizespor/Tur.), Vlasij Sinjavskij (Bohemians), Abdallah Gning (Karviná), Martin Jedlička (Plzeň)
Odešli: Tomáš Zlatohlávek (Teplice), David Lischka (Bohemians), Jorgos Kornezos (konec smlouvy)
1. FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)
Odešli: Jiří Borek (Artis Brno), Kim Sung-pin (Pučchon/Kor.), Jiří Hamza (Pardubice), Marko Kvasina (konec smlouvy)