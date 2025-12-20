Manchester City porazil West Ham 3:0 a minimálně do večera se posunul do čela Premier League. Tomáš Souček za poražené nastoupil v 78. minutě. Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím prohrál s Brentfordem 0:2 a stále čeká na první ligovou výhru. Chelsea na hřišti Newcastlu ve druhém poločase dohnala dvoubrankové manko a remizovala 2:2.
Manchester City po výhře nad West Hamem vede Premier League
Citizens si v domácím prostředí dokráčel pro snadné vítězství nad West Hamem, když už v páté minutě otevřel skóre Haaland.
Norský kanonýr pak sedm minut před přestávkou přihrál na gól Reijndersovi a sám v 69. minutě uzavřel skóre.
V Premier League dal už 104 gólů a v historické tabulce střelců předstihl o jeden Cristiana Ronalda. Haalandovi k tomu stačilo 114 utkání. Ronaldo jich za Manchester United odehrál 236.
V této ligové sezoně má Haaland na kontě už 19 branek a jasně kraluje střelcům. Víc gólů do Vánoc v historii Premier League nikdo nedal.
Svěřenci Pepa Guardioly budou čekat na večerní výsledek o bod druhého Arsenalu, který se představí na hřišti Evertonu. West Ham zůstává na sestupovém 18. místě .
Brentford za vítězstvím na hřišti suverénně posledního Wolverhamptonu nasměroval ve druhém poločase dvěma góly Lewis-Potter.
Zmar Wanderers podtrhla neproměněná penalta útočníka Larsena v 89. minutě. Vlci mají po 17 kolech jen dva body, což je nejhorší bilanci v historii anglické ligových soutěží.
Stejně mizerně na tom byly jen Newport County ve čtvrté lize v ročníku 1970/71 a Sheffield United v Premier League v sezoně 2020/21.
Chelsea v Newcastlu dohnala dvougólové manko
Newcastlu nestačilo k výhře nad Chelsea ani první dvougólové představení Nicka Woltemadeho v jejich dresu.
V St. James’ Parku byl k vidění zápas dvou odlišných poločasů. V tom prvním domácí jasně dominovali a mohli litovat, že jejich vedení nebylo ještě vyšší.
Ve druhém dějství se ale obraz zápasu zcela změnil. K vyrovnání zavelel ve 49. minutě trefou z přímého kopu kapitán James a o 17 minut později po Thiawově chybě vyrovnal Joao Pedro.
Oba celky měly před koncem utkání šanci strhnout vedení na svou stranu, ale chyběla jim přesnost v koncovce.
Výsledky 17. kola anglické fotbalové ligy
Newcastle – Chelsea 2:2 (4. a 20. Woltemade – 49. James, 66. Joao Pedro), Bournemouth – Burnley 1:1 (67. Semenyo – 90. Broja), Brighton – Sunderland 0:0, Manchester City – West Ham 3:0 (5. a 69. Haaland, 39. Reijnders), Wolverhampton – Brentford 0:2 (63. a 83. Lewis-Potter),
18:30 Tottenham – Liverpool,
21:00 Everton – Arsenal, Leeds – Crystal Palace.