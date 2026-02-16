Sudí správně posoudili situaci předcházející gólu Liberce proti Ostravě a branku právem uznali. Komise rozhodčích FAČR neshledala, že by trefě předcházel ofsajd či jiný přestupek. Stejně tak nenašla pochybení při nařízení penalty v zápase Sparty s Hradcem Králové po faulu na Lukáše Haraslína.
Sudí správně uznali gól Liberce. Nechybovali ani u penalty pro Spartu, uvedla komise
V utkání v Liberci se ve 49. minutě ve vápně z levé strany přízemní střelou ke vzdálenější tyči prosadil Ermin Mahmic. Hlavní sudí Jan Beneš nejprve na chybný pokyn asistenta branku kvůli domnělému ofsajdu neuznal, po zásahu videorozhodčího ale po chvíli původní verdikt změnil.
V zárodku akce se domácí Patrik Dulay těsně vyhnul ofsajdu a k přestupku nedošlo ani ve vápně. Sudí nevyhodnotili lehký kontakt libereckého Lukáše Maška s Abdullahim Bewenem jako faul na hostujícího halvbeka a domácí hráč podle nich při Mahmicově střele ani neporušil pravidlo o ofsajdu. Severočeši jediným gólem zvítězili 1:0.
„V této potenciální ofsajdové situaci asistent rozhodčího správně nechal dohrát útočnou akci domácího družstva. Poté, co domácí družstvo vstřelilo branku, chybně signalizoval domnělý ofsajd,“ uvedla komise.
„VAR (videorozhodčí) následně za použití kalibrované čáry správně intervenoval pro uznání branky. Hráč domácího týmu Dulay nebyl v momentu přihrávky v ofsajdové pozici o šest centimetrů. V rámci celé útočné akce domácího týmu nedošlo k žádnému porušení pravidel,“ doplnila komise.
Na Spartě sudí Lukáš Nehasil v druhé půli za stavu 1:0 nejprve po zákroku královéhradeckého Jakuba Uhrinčatě na Haraslína pokutový kop nenařídil. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ale původní verdikt změnil a přisoudil favoritovi pokutový kop, z něhož Haraslín stanovil konečný výsledek 2:0.
„Domácí hráč Haraslín odehrál míč a následně jej hostující hráč Uhrinčať podrazil. V detailním záběru je zřejmé, že hostující hráč svojí levou nohou bezohledně zasáhne soupeře. Z tohoto důvodu rozhodčí na základě intervence VAR správně nařídil pokutový kop a udělil žlutou kartu hostujícímu hráči,“ vysvětlila komise.
Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
Novináři vybrali ještě dvě situace rovněž ze Sparty, které podle komise sudí posoudili správně. Domácí Andrew Irving v souladu s pravidly dostal za faul na Daniela Horáka žlutou kartu, zákrok na vyloučení nebyl. V 86. minutě pak nechal Nehasil správně pokračovat hru po střetu domácího Matyáše Vojty s Františkem Čechem ve vápně, ani jeden z dvojice se nedopustil přestupku.