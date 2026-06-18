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Fotbal

Dvacetiletý Yirenkyi si plní sen. Z fotbalové akademie se vyšvihl na hrdinu celé Ghany


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Zatím hraje jen v průměrném dánském klubu a i v ghanské reprezentaci stojí ve stínu slavnějších spoluhráčů. Ale gól, jímž ve středu v Torontu v nastavení rozhodl o výhře nad Panamou, mu zajistil zájem fanoušků. A také vyvolal otázku, kde se dvacetiletý záložník vlastně vzal. Caleb Yirenkyi je nejčerstvějším produktem unikátního projektu Right to Dream, který spojuje africký fotbal s Evropou.

Bývalý skaut Manchesteru United Tom Vernon založil v roce 1999 v Ghaně fotbalovou akademii s tímto názvem. Postavil ji na vizi, že africká mládež nepotřebuje charitu, ale příležitost a že každé dítě, bez ohledu na to, kde se narodilo, má mít právo na plnění svých snů.

Talentovaní mladíci tak dostávají právo snít v internátní fotbalové škole, která bývá srovnávána s prestižní La Masiou v Barceloně. Ti nejlepší pak míří do dánského Nordsjällandu, který má díky financím egyptského miliardáře Mohammeda Mansúra stejného majoritního vlastníka. Z malého lokálního projektu se po letech stal světový koncept, který má dnes své pobočky v Egyptě a nově i v USA v podobě nováčka MLS ze San Diega.

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Moment utkání: Ghana rozhodla v páté minutě nastavení
Zdroj: ČT sport

Škola se pyšní tím, že vychovala už 67 fotbalových reprezentantů v různých věkových kategoriích včetně ženského fotbalu nejen pro Ghanu, ale i pro Pobřeží slonoviny, Senegal, Jihoafrickou republiku a Burkinu Faso. Prošel jí i nejlepší ghanský fotbalista posledních let Mohammed Kudus. Hvězda Tottenhamu kvůli zranění na šampionátu chybí, ale dalších pět absolventů školy ve výpravě je. A Caleb Yirenkyi jí dělá skvělou reklamu.

Hned po osmnáctých narozeninách podepsal v Nordsjällandu první profesionální smlouvu. V dánské lize letos odehrál druhou sezonu, vstřelil v ní jen dvě branky, ale experti oceňují především jeho schopnost tvořit hru přihrávkami ve středu pole. To neuniklo ani pozornosti stavitelů reprezentačního týmu a v generálce před šampionátem proti Walesu vstřelil Yirenkyi první gól v ghanském dresu.

V Torontu si to zopakoval a ve středové řadě skvěle zastoupil Thomase Parteye, který kvůli problémům se zákonem nedostal kanadské vízum a musel zůstat na základně v Bostonu. O nejmladším hráči Black Stars hovořil na tiskové konferenci po utkání i trenér Carlos Queiroz. „Má výbornou techniku a fotbalovou inteligenci. Až získá víc zkušeností, může být jedním z nejlepších záložníků v historii ghanského týmu,“ řekl zkušený kouč, který má v životopisu v kolonce zaměstnavatel i prestižní adresy Realu Madrid a Manchesteru United.

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Sestřih utkání Ghana – Panama
Zdroj: ČT sport

Střelec vítězné branky hovořil hlavně o tom, jak mu pomohli spoluhráči, a ocenil gólovou přihrávku střídajícího Thomase-Asanteho. „Každý z nás je připraven nechat na hřišti pro tým úplně všechno... A přesně to jsme dnes ukázali,“ řekl v rozhovoru pro televizi TSN.

Nordsjälland čeká díky třetímu místu v dánské lize kvalifikace pro Konferenční ligu. Ale po středečním zápase vůbec není jisté, že se v ní Yirenkyi objeví. Zájemci z anglické Premier League i španělské La Ligy se prý už ozvali.

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