Koubek: Chceme být nebezpeční dopředu. Jsme schopni zlepšit držení míče a lépe kombinovat

S klidem zhodnotil situaci před klíčovým zápasem skupiny MS. Zkušený čtyřiasedmdesátiletý trenér reprezentace Miroslav Koubek nervozitu před utkáním proti Jihoafrické republice nepociťuje. Ale na tiskové konferenci v dějišti utkání v Atlantě připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou.
Český celek na úvod turnaje neudržel vedení a Korejcům podlehl 1:2. Koubek plánuje dát od začátku šanci i některým jiným hráčům. „Pokud jde o změny, nějaké budou. Takto bych odpověděl,“ řekl Koubek, ale konkrétnější nebyl.
„Máme hráče každý den před očima, takže reagujeme na jejich projev, aktuální formu. V přípravě s Kosovem měli někteří hráči volno, pak byla Guatemala (generálka před MS). Následovala Korea. Určité standardy se nalomily a my na to musíme reagovat,“ podotkl čtyřiasedmdesátiletý trenér.
Jeho svěřenci potřebují proti Jihoafričanům bodovat, ideálně zvítězit, jinak by se jim hodně vzdálil postup do vyřazovací fáze. Dál projdou první dva celky z každé skupiny a osmička nejlepších z třetích míst. Základní část Česko zakončí proti favorizovanému Mexiku.
„Nervózní nejsem. Nazval bych to takové zdravé napětí. Před zápasem nejsem nervózní, abych se hroutil, to ne. Napětí pociťuji vždy, ale myslím si, že to je dobře, že to je správné,“ doplnil Koubek, který se stal reprezentačním trenérem v zimě.
„Samozřejmě víme, že jsme ve stejné situaci jako soupeř. Že jsme z první rundy vyšli bodově naprázdno. Takže samozřejmě je to komplikace, ale ve hře je stále šest bodů a teď se nabízejí první tři. Máme samozřejmě maximální touhu je získat,“ uvedl Koubek.
Zápas v Atlantě bude mít výkop v pravé poledne tamního času. „Některé zápasy české ligy se hrají v jednu hodinu, to je rozdíl jedné hodiny. Takže bychom z hlediska biorytmu každého hráče neměli být nějakým způsobem rozhození. Je to určitě i pro soupeře nestandardní čas. Tréninky tady i v klubech končíme kolem poledne, takže se v tom čase často pohybujeme. Neviděl bych to jako nějaký hendikep,“ řekl Koubek.
Očekává, že Jihoafričané postaví trochu jinou sestavu než při úvodní porážce 0:2 s Mexikem. „Jižní Afrika zvolila trošičku netradiční styl proti Mexiku. Myslím si, že dostali přednost hráči jiné typologie, než kteří hrají standardně. Bylo tam trošku změněno rozestavení, takže teď nečekám úplně stejný projev,“ mínil Koubek.
„Musíme eliminovat soupeřovy silné stránky, to je hlavně brejková činnost. Určitě chceme být nebezpečnější dopředu, Korejci nám to až tak tolik nedovolili. Ale toto je jiný soupeř. Věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné. A že budeme dostatečně efektivní,“ přál si Koubek.
Jeho svěřenci stejně jako před prvním duelem s Korejci v Guadalajaře netrénovali před utkáním na hlavním stadionu, povzbudit je přišel i předseda FAČR David Trunda. Moderní zápasovou arénu pro zhruba 75 tisíc diváků si tým pouze prohlédl.
„Vím, o jaký se stadion jedná, je to skutečně fantastická aréna. Pokud jde o nějaké srovnání se staršími stadiony nebo s takovými klasickými, z kterých dýchá historie, tak si myslím, že oboje mají svoje kouzlo,“ mínil Koubek.