Fotbalisty Dukly Praha povede trenér Pavel Šustr. Pro jednapadesátiletého bývalého beka to bude premiérové působení v první lize. K poslednímu týmu tabulky nejvyšší soutěže se přesunul od české reprezentace do 16 let. Na Julisce nahradil v úterý odvolaného Davida Holoubka.
Duklu má v lize zachránit Pavel Šustr, na Julisku míří od reprezentační šestnáctky
Pražané jsou po 21 kolech na 16. místě s dvoubodovou ztrátou na předposlední Slovácko. V lize Dukla nezvítězila osmkrát za sebou a v obou jarních kolech prohrála 0:3, nejprve doma se Spartou a poté v Hradci Králové. Šustr si debut na její lavičce odbude v sobotním domácím zápase se zlínským nováčkem.
„Rozhodování nebylo jednoduché, především kvůli velmi krátkému času na přípravu týmu na další utkání. Nakonec ale zvítězil pocit výzvy a možnost trénovat slavný klub v první lize. Mám možnost ukázat, že tu práci zvládnu, a pomoci Dukle v boji o záchranu. To byl hlavní důvod, proč jsem tuto výzvu přijal,“ uvedl Šustr.
Bývalý dlouholetý obránce brněnské Zbrojovky nasbíral v jejím dresu 119 ligových startů. Po konci aktivní hráčské kariéry se stal trenérem, v roce 2019 s tehdy druholigovou Zbrojovkou neuspěl v baráži s Příbramí o postup do nejvyšší soutěže. Ve druhé lize působil během dvou angažmá i v Prostějově, mezitím koučoval Senici. Kromě reprezentačního výběru do 16 let vedl předtím i dvacítku.
„Pavel Šustr byl pro nás logickou volbou vzhledem k situaci, ve které se nacházíme. Má bohaté zkušenosti z profesionálního fotbalu, pracoval s mladými hráči a umí tým jasně vést i v těžkých momentech. Věříme, že jeho náročnost, důraz na disciplínu a schopnost rychle reagovat na vývoj utkání nám pomohou tým stabilizovat a dodat mu nový impulz nejen ve zbytku letošní sezony,“ řekl sportovní ředitel Martin Hašek.
Holoubek v Dukle před sezonou vystřídal Petra Radu, který udržel celek z Julisky v nejvyšší soutěži až po penaltovém rozstřelu v baráži proti Vyškovu. V aktuálním ročníku hrozí Pražanům přímý sestup. Dukla po loňské změně majitele a Haškově nástupu sáhla k rozsáhlé obměně kádru. V sezoně ale vyhrála jen dvakrát, což je nejméně ze všech mužstev.
Trenér Šustr ví, že to nebude jednoduché. „Jsem trenér, který je na hráče náročný. Mám rád běhavý fotbal, který vytváří šance, dá se na něj dívat a diváky vtáhne. Nemám růžové brýle. Nepůjde to všechno hned, ale náročnost je nejvýstižnější,“ uvedl kouč na webu Dukly Praha.
„Každý hráč si musí uvědomit, že reprezentuje Duklu Praha. Všichni trenéři a členové realizačního týmu musí udělat všechno pro to, abychom dělali výsledky a posunuli se z posledních příček. Tým je nadřazen všemu. Již zmíněná náročnost vystihuje můj přístup nejlépe – k sobě, ke kolegům i k hráčům,“ doplnil.
„Chci co nejrychleji poznat hráče, zjistit, jak reagují v těžkých situacích, a správně nastavit jejich myšlení. A to nejdůležitější – začít dělat body. Vyhrávat,“ prohlásil nový trenér.
Promluvil také k fanouškům. „Věřím, že přijdou v hojném počtu a podpoří nás. Když uvidí náš přístup a boj o každý míč, budou stát při nás. Budeme to potřebovat.“