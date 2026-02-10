Fotbal

Trenér Holoubek v Dukle skončil, nástupce ještě není znám


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

To, o čem se už chvíli spekulovalo, je tu. Trenér David Holoubek opouští fotbalisty Dukly Praha, kteří jsu v tabulce první ligy poslední, když prohráli oba úvodní zápasy jarní části ligy se Spartou i Hradcem. Pražský klub opouští i Holoubkův asistent Dominik Rodinger. Zatím není jasné, kdo povede mužstvo v sobotním pražském zápase se Zlínem.

Pětačtyřicetiletý Holoubek v Dukle před sezonou vystřídal Petra Radu, který udržel celek z Julisky v nejvyšší soutěži až po penaltovém rozstřelu v baráži proti Vyškovu. V současném ročníku hrozí Pražanům přímý sestup. V lize čekají na výhru už osm zápasů a po 21. kole ztrácejí dva body na předposlední Slovácko.

„Vzhledem k vývoji celé sezony a situaci v tabulce jsme dospěli k rozhodnutí provést změnu na pozici hlavního trenéra. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že výkony ani výsledky v průběhu sezony nenaplnily očekávání klubu. V dohledné době bude jmenován nový hlavní trenér,“ vysvětlil Holoubkův odchod z Dukly sportovní ředitel Martin Hašek.

Dukla po loňské změně majitele a Haškově nástupu sáhla k rozsáhlé obměně kádru. Holoubek vyhrál s týmem v lize pouze dva zápasy a stejně jako při předchozích ligových angažmá v Mladé Boleslavi nebo Liberci nevydržel ve funkci ani jednu sezonu. V minulosti působil i u mládežnických reprezentací a jako dočasný kouč Sparty.

Pokud vedení klubu nesežene včas náhradu, mohl by v sobotu zastat úlohu hlavního kouče dosavadní asistent Marek Nikl, který má prvoligové zkušenosti z Českých Budějovic.

