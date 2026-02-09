Na pražské Letné bude do konce sezony hostovat ekvádorský reprezentační obránce Jhoanner Chávez z Racingu Lens. Součástí dohody mezi Spartou a momentálně druhým celkem francouzské ligy je opce na přestup třiadvacetiletého hráče. Bývalý český reprezentant Jakub Pešek posílil Zlín.
Do Sparty přichází na hostování ekvádorský obránce Chávez, Pešek se přesunul z Polska do Zlína
Chávez je další jihoamerickou posilou Sparty. V lednu do klubu přišli peruánský křídelní hráč Joao Grimaldo a jeho krajan obránce Oliver Sonne. Letnou naopak opustil ekvádorský reprezentant Ángelo Preciado, který přestoupil do brazilského Atlética Mineiro.
Chávez přestoupil do Lens před dvěma roky z brazilské Bahie za 4,5 milionu eur (109 milionů korun). Za Racing odehrál 23 zápasů, vinou zdravotních problémů se ale v jeho dresu neobjevil už déle než rok. Loni v lednu si poranil kotník.
„Příchod Jhoannera vnímáme jako příležitost. Bude potřebovat určitý čas na adaptaci, protože delší dobu nebyl v pravidelné zápasové zátěži. Od prvního dne se zapojí do plného tréninku a přejeme si, aby co nejrychleji ukázal své přednosti a dostal se do správného rytmu,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
V ekvádorské reprezentaci má Chávez na kontě sedm zápasů. „Vnímáme jeho potenciál dalšího růstu. Typologicky jde o levonohého obránce, který je atletický, rychlý a důrazný, dokáže díky vyvážené defenzivní i ofenzivní hře pokrýt ze své pozice celý levý prostor,“ uvedl Rosický.
Pešek se vrací do české ligy
Dvaatřicetiletý záložník Jakub Pešek přišel do Zlína z polského druholigového klubu Wieczysta Krakov a podepsal smlouvu na dva roky. Do české ligy se Pešek přesouvá po roce.
„Přichází k nám velmi zkušený hráč, který má za sebou vydařené roky v Liberci a ve Spartě. Poslední rok hrál druhou ligu v Polsku. Angažmá se mu příliš nepovedlo, my ale věříme, že se u nás projeví jeho kvality a schopnost rozhodovat utkání v poslední třetině hřiště, kde dokáže být nadstandardní. Věřím, že si to všechno sedne, dostane se rychle do formy a bude pro nás posilou,“ řekl sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych.
Vinou zranění Pešek v polském klubu nastoupil jen do 15 zápasů. V této sezoně odehrál pouze 37 minut. V české lize získal sparťanský odchovanec s letenským klubem dva mistrovské tituly. Hrál také za České Budějovice a Liberec. V nejvyšší domácí soutěži má na kontě 166 zápasů a 24 gólů. V národním týmu se ve 14 utkáních trefil pětkrát. Ligový nováček Zlín v neděli doma podlehl Spartě 0:3 a prohrál pošesté z posledních sedmi kol. V tabulce je devátý.