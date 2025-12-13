Hradec Králové remizoval v posledním duelu podzimní části první ligy s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal v utkání 19. kola do vedení Matyáš Vojta, v 64. minutě srovnal z penalty Václav Pilař. Teplice zdolaly na domácím hřišti Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, v 84. minutě ale rozhodl Daniel Mareček. Baník nestačil na Pardubice, kterým podlehl 1:4. Třetí ligové vítězství Východočechů po sobě podtrhl po změně stran dvěma góly střídající Filip Vecheta.
Hradec doma remizoval s Boleslaví
Na první šanci si diváci v Malšovické aréně počkali do 13. minuty. Domácí Darida se ve vápně opřel ze vzduchu do Horákova centru a jeho skákavou střelu gólman Floder vyrazil na roh. O chvilku později si na další Horákův pas naskočil Pilař, hostující brankář jeho hlavičku vyrazil a Slončík zakončil z dorážky nad. To bylo z výrazných příležitostí Votroků v první půli vše.
Úvodní dějství pomalu směřovalo do bezbrankového stavu, když hosté ve 43. minutě nečekaně udeřili. Bývalý hráč Středočechů Dancák ve vzduchu akrobaticky odvrátil Koláříkův centr pouze k Vojtovi, který využil nedorozumění v domácí defenzivě v čele s gólmanem Zadražilem a zakončil do odkryté branky.
Po změně stran domácí kapitán Petrášek z hranice vápna těsně přestřelil. Po necelé hodině hry královéhradecký zadák Uhrinčať vletěl do Flodera, k nevoli hostů ale neobdržel v utkání druhou žlutou kartu.
V 62. minutě dezorientovanému Ševčíkovi spadl balon ve vápně na ruku a hlavní sudí Starý nařídil penaltu. Premiérový pokutový kop východočeského mužstva v probíhající ligové sezoně bezpečně proměnil Pilař. Středočeši znovu neudrželi čisté konto a s 41 inkasovanými góly mají nejhorší obranu ze všech týmů.
Vzápětí se domácí dožadovali další penalty po zákroku Prebsla na Van Burena, leč marně. Po nákopu za obranu se pak k míči dostal Slončík, ani on však neprostřelil hostující obranu.
O výhře Teplic rozhodl Mareček
Domácí měli tlak v úvodní desetiminutovce, vypracovali si však jedinou gólovou šanci. Proti Kozákově hlavičce na zadní tyči se brankář Heča stačil přesunout. Hosté postupně srovnali hru a zbytek úvodního dějství se nesl ve znamení osobních soubojů a nepřesností v poslední třetině hřiště. Ve vzájemných duelech v Teplicích skončil první poločas bez gólů potřetí za sebou.
Po změně stran dostali skláři velkou šanci na otevření skóre. V 51. minutě Vaško lehce podrazil ve vápně Trubače a sudí Všetečka nařídil penaltu. Bílek vsadil na krátký rozběh a překopl bránu. Zahrával v lize čtvrtý pokutový kop v sezoně i v kariéře a poprvé minul.
V 63. minutě se připomněla i s 11 góly nejhorší ofenziva soutěže. Petrželův pokus z úhlu srazila obrana na roh, z něhož následně trefil Daníček hlavou tyč. Čtvrt hodiny před koncem skoro rozjásal nejslabší teplickou návštěvu v ročníku Mareček, jeho střelu zpoza vápna Heča lapil. Ještě lepší zákrok předvedl gólman v 84. minutě poté, co se Nyarko prodral před bránou k hlavičce a pokusil se ho přehodit.
Po následném rohu ale Heča vyboxoval centr do Vaškova zátylku, od něj se míč odrazil do břevna a po Mulderově obranném zákroku zakončil kuriózní akci zblízka Mareček. Letní posila z Mladé Boleslavi dala první ligový gól v novém působišti.
Hosté si nevypracovali žádnou šanci na srovnání, a to ani v šestiminutovém nastavení. Domácí jim tak oplatili porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu v sezoně.
Výhru Pardubic řídil dvěma góly Vecheta
Hosté sice nastoupili bez svého zraněného kapitána a kanonýra Patráka, ale jejich ofenziva tím neutrpěla. Už po pěti minutách a dlouhém autu se uvnitř šestnáctky z otočky trefil Noslin. Nizozemský obránce se v české lize prosadil poprvé.
Baník rychle zareagoval a vypomohl si při tom standardkou. Havran v 15. minutě poslal z rohu míč ideálně na malé vápno a neobsazený Kričfaluši hlavou snadno vyrovnal. Východočeši se po chvilkovém tlaku opět dostali do vedení v 27. minutě. Domácí ponechali na velkém vápně nehlídaného Tanka a bývalý útočník Baníku přízemní ránu z voleje umístil přesně k tyči.
Ostrava se k souvislejšímu tlaku nadechla až v závěru poločasu poté, co po odraženém míči netrefil odkrytou branku Boula. Více ale domácí do pauzy nevytěžili, a také proto trenér Galásek sáhnul ke třem změnám už o přestávce.
Jenže ani do druhého poločasu jeho tým nevstoupil dobře. Mahuta v 51. minutě z levé strany nacentroval na malé vápno a Vecheta, který rovněž přišel o půli na trávník místo Smékala, lehce zvýšil.
Jednu z mála příležitostí Slezanů měl v 67. minutě Buchta, ale zblízka balon do sítě neprotlačil. Otevřená obrana soupeře nahrávala hostům, několik brejků Baník odvrátil v posledním okamžiku. Další ránu dal v nastavení Vechety, který zblízka zavěsil a popáté v ligové kariéře dal v jednom duelu aspoň dva góly.
19. kolo první fotbalové ligy
FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav 1:1 (0:1)
Branky: 64. Pilař z pen. – 43. Vojta. Rozhodčí: Starý – L. Matoušek, Kotalík – Ochotnický (video). ŽK: Slončík, Petrášek, Uhrinčať, Horejš (trenér) – Kolářík, Vojta. Diváci: 4845.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Elbel – Ludvíček, Darida, Dancák, Horák – Pilař (81. Griger), Slončík – Van Buren (88. Kubr). Trenér: Horejš.
M. Boleslav: Floder – Prebsl (72. Fulnek), Králik, F. Matoušek – Kostka, Macek, Zíka (90. John), Šubert – Kolářík (65. Penner), Ševčík (65. Langhamer) – Vojta. Trenér: Majer.
FK Teplice – 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)
Branka: 84. D. Mareček. Rozhodčí: Všetečka – Váňa, Volf – Adámková (video). ŽK: Mulder, Trávník, Krmenčík (všichni Slovácko). Diváci: 2333.
Teplice: Trmal – Audinis, Halinský, Večerka – Radosta, D. Mareček (90. Jukl), Bílek, Riznič – Trubač (65. Nyarko) – Auta (65. Náprstek), Kozák (80. Cykalo). Trenér: Frťala.
Slovácko: Heča – Vaško, Rundič (89. Barát), Mulder – Koscelník (76. Ndefe), Havlík, Trávník, Tetour, Blahút – Daníček (76. Kim Sung-pin), Petržela (76. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.
Baník Ostrava – FK Pardubice 1:4 (1:2)
Branky: 15. Kričfaluši – 51. a 90.+2 Vecheta, 5. Noslin, 27. Tanko. Rozhodčí: Radina – Kubr, Pečenka – Adam (video). ŽK: Boula – Mahuta, S. Šimek, Konečný, Tanko, Řezníček, Vecheta. Diváci: 6369.
Ostrava: Holec – Bewene, Frydrych, Chaluš (46. Tiéhi), Pojezný (46. Munksgaard) – Kričfaluši – Havran (72. Owusu), Boula, Kohút, Plavšič (46. Buchta) – Zlatohlávek (72. Pira). Trenér: Galásek.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Bammens, Lurvink – Konečný, Solil (62. Řezníček), S. Šimek, Mahuta (89. Míšek) – Tanko (79. Sychra), Smékal (46. Vecheta) – Botos (79. Samuel). Trenér: Trousil.