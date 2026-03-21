Druhé Táborsko doma selhalo s Kroměříží, Opava už na něj ztrácí jen bod

Opava se po výhře 3:1 nad Jihlavou ve 20. kole druhé ligy přiblížila na jeden bod druhému Táborsku, které doma překvapivě podlehlo 1:2 Kroměříži. Druhou porážku v tomto týdnu si připsal čtvrtý Artis Brno. Podlehl Ústí nad Labem 1:3 a na Slezany ztrácí tři body. Chrudim porazila Ostravu B 3:1.
Opava si připsala třetí jarní vítězství a zůstává ve hře o baráž o postup do nejvyšší soutěže. Za Slezany se dnes v obou poločasech trefil Papalelé, mezitím skóroval také Zálešák.
Jihlavský Haala už jen zkorigoval výsledek. Vysočina na jaře ani napočtvrté nezvítězila a na 14. místě má stejný bodový zisk jako patnáctý Prostějov.
Táborsku se přestalo dařit, prohrálo třetí ze čtyř jarních zápasů a na vedoucí Zbrojovku ztrácí již 14 bodů. Hanácká Slavia naopak na jaře potřetí zvítězila a opustila sestupové příčky.
Domácí se brzy ujali vedení díky penaltě, kterou proměnil Matějka. Koryčan ale nedlouho poté vyrovnal a střídající Bartolomeu v závěru druhého poločasu rozhodl o výhře Kroměříže.
Artis stejně jako v pondělí proti Zbrojovce prohrál a nevyužil možnost dotáhnout se bodově na Opavu. V prvním poločase otevřel skóre ústecký Do Marcolino, na nějž hned po přestávce navázal Fantiš.
Střídající Vukadinovič snížil, ale další šance domácí nevyužili a v nastaveném čase Černý pojistil hostům tři body. Severočeši si připsali druhé vítězství venku po sobě a jsou sedmí.
Chrudimi vyšel začátek utkání, během úvodní čtvrthodiny se trefili Vientiess a Schön. Zanedlouho snížil Musák, třetí prohře „béčka“ Baníku po sobě ale nezabránil.
Ve druhém poločase domácím pojistil tři body Holub a přispěl k tomu, že Chrudim navázala na předchozí výhru v Jihlavě. Rezervě Baníku patří sedmá příčka.
Výsledky 20. kola druhé fotbalové ligy:
Prostějov – Zbrojovka Brno 1:2 (0:0)
Branky: 71. Hais – 56. z pen. a 90.+3 Vorlický. Rozhodčí: Wulkan – Váňa, Ježek. ŽK: Koudelka, Matoušek, Sokol, Josl (kondiční trenér) – Rymarenko, Juroška, Břečka, Granečný. Diváci: 1597.
Dynamo České Budějovice – Viktoria Žižkov 0:2 (0:1)
Branky: 45. Ondrášek, 56. Nový. Rozhodčí: Bohata – Šůma, Novák. ŽK: Ochoche, Vaníček, Renoud – Sirotník, Batioja. Diváci: 1127.
Příbram – Slavia Praha B 1:0 (1:0)
Branka: 14. Šmiga. Rozhodčí: Lovětínský – Pečenka, Ježek. ŽK: Karban, Nghabo, Málek – Kušej. Diváci: 1250.
Sparta Praha B – Vlašim 0:1 (0:1)
Branka: 26. Dordič. Rozhodčí: Nehasil – Volf, Marek. ŽK: Kone, Kurka, Hájek (všichni Vlašim). Diváci: 561.
Chrudim – Baník Ostrava B 3:1 (2:1)
Branky: 8. Vientiess, 12. Schön, 77. Holub – 17. Musák. Rozhodčí: Kubečka – Kubr, Dohnal. ŽK: Tecl, Kaulfus – Míček. Diváci: 320.
Táborsko – Kroměříž 1:2 (1:1)
Branky: 7. Matějka z pen. – 18. Koryčan, 87. Bartolomeu. Rozhodčí: Trska – Nádvorník, Dorotík. ŽK: Holiš, Bláha, Kateřiňák – Dočkal. Diváci: 621.
Opava – Jihlava 3:1 (2:0)
Branky: 27. a 47. Papalelé, 29. Zálešák – 65. Haala. Rozhodčí: Vokoun – Hurych, Dohnálek. ŽK: Janoščín – Farka, Čermák, Vlček, Křehlík. Diváci: 2011.
Artis Brno – Ústí nad Labem 1:3 (0:1)
Branky: 67. Vukadinovič – 38. Do Marcolino, 46. Fantiš, 90.+7 Černý. Rozhodčí: Panský – Kotalík, Pfeifer. ŽK: Pospíšil, Adediran – Březina, Ullman, Grigar. Diváci: 905.