Dostaneme se z toho společně, vzkázal Guardiola „svému“ Manchesteru City

Bývalý trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola v emotivním příspěvku na sociálních sítích uvedl, že za klubem a všemi jeho členy plně stojí. Španělský kouč se vyjádřil den poté, co vedení Premier League potvrdilo, že nezávislá komise shledala City vinným z více než stovky případů porušení finančních pravidel. Klubu hrozí přísné tresty včetně odebrání titulů či sestupu do nižší soutěže.
„Chci, aby každý fanoušek Manchesteru City na celém světě věděl, že jsem tady. Víc než kdy jindy,“ napsal Guardiola, jenž vedl klub od roku 2016 do letoška. Získal s ním 17 velkých trofejí včetně šesti prvenství v anglické lize a triumfu v Lize mistrů.
„Stojím, vždycky jsem stál a vždy budu stát za svým klubem, majitelem, předsedou, Ferranem, hráči, realizačním týmem, Enzem a vámi, našimi jedinečnými fanoušky,“ jmenoval Guardiola výkonného ředitele City Ferrana Soriana a svého nástupce na lavičce Enza Marescu. „Chci, aby to jasně zaznělo: dostaneme se z toho společně,“ dodal.
Manchester City podle komise porušoval pravidla mezi lety 2009 a 2018, navíc se provinil narušováním vyšetřování a nespolupracoval s vedením soutěže. Klub vinu popírá a hodlá se proti závěrům vyšetřování odvolat. Případné tresty Premier League s komisí teprve stanoví.