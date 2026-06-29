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Fotbal

Guardiolu nahradí v Manchesteru City bývalý trenérský kolega Maresca


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý spolupracovníci si nyní předali žezlo u Citizens. Španělského trenéra Pepa Guardiolu nahradí u fotbalistů Manchesteru City Ital Enzo Maresca. Bývalý kouč Chelsea podepsal smlouvu na tři roky. Maresca už v City dříve působil v akademii a také jako Guardiolův asistent u prvního týmu.

Maresca do Manchesteru přišel před začátkem sezony 2020/21, kterou strávil jako hlavní trenér mládežnického týmu do 23 let. Rok poté si poprvé vyzkoušel stejnou roli v dospělém fotbale na lavičce Parmy, kde však vydržel jen šest měsíců a následoval návrat do Anglie. 

V sezoně 2022/23, ve které „Citizens“ ovládli Ligu mistrů, byl Guardiolovým asistentem. V Anglii zůstal jako kouč Leicesteru a posléze Chelsea.

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