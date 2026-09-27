Coufal: Doufám, že šly vidět principy, které nám trenér vtiskl. Český fotbal má na čem stavět

Utkání s Chorvatskem odehrál jako zastupující kapitán. Při absenci Ladislava Krejčího nasadil Vladimír Coufal pásku a duel hodnotil se smíšenými pocity. Zklamání z porážky 1:2 na úvod Ligy národů, ale povzbuzení z nadějných střípků v herním projevu poprvé pod španělským koučem Santim Deniou.
Poprvé v reprezentaci promluvil po utkání z pozice kapitána. „Jde vidět, že český fotbal má na čem stavět. Přišli kluci z ligy a zvládli to dobře. Samozřejmě nějaké individuální chyby jsme udělali, ale to se stane. Chybami se člověk učí. My jsme v procesu učení,“ prohlásil Coufal.
Hned po prvním utkání Coufal připustil, že vliv španělského kouče Denii na styl hry je znát. „Chceme víc hrát fotbal, víc hrát po zemi. Nechceme se dopředu dostávat jen vzduchem. Doufám, že šly aspoň trošku vidět nějaké principy, které nám trenér vtiskl za ty dva dny tréninku. Jsem ale strašně zklamaný z výsledku, že jsme to nedotáhli aspoň k bodu,“ mrzelo beka Hoffenheimu.
„Kvalitu máme. Jen potřebujeme někoho, kdo nám bude věřit. Dá nám nějaký systém a způsob hry. Věřím, že když spolu budeme déle, naučíme se to a hra bude ještě víc koukatelná. Když půjdete teď na pět dní k Pohlreichovi, tak taky nebudete hned vařit jako on,“ pousmál se reprezentační obránce.
A na čem má základy Deniův styl hry? Snaha o kombinaci, hra po zemi a presink. „V prvním poločase jsme nehráli úplně, jak bychom chtěli, byli jsme pasivní. Druhý poločas jsme to trochu změnili. Sice jsme pořád byli v bloku a presink nám úplně ještě neštymoval, ale myslím, že tam nějaké prvky byly vidět. Hlavně odvaha hrát s míčem. Zatím nemáme takovou kvalitu, jakou mají třeba Chorvati, třeba v přechodové fázi,“ řekl Coufal.
Na začátku reprezentačního srazu musel Denia udělat šest vynucených změn po pěti omluvenkách hráčů z mistrovské Slavie, na začátku týdne pak sedmou po zranění sparťana Matěje Ryneše. Obavy o výkon týmu Coufal neměl. „Nebál jsem se. Reprezentovat je čest, ať si to každý přebere, jak chce. Zranění se samozřejmě nedá vyhnout, to se nedá nic dělat. Bylo mi až líto trenéra, jak mu to odpadalo,“ uvedl zkušený reprezentant.
Národní tým prověrku v Edenu se silným Chorvatskem zvládl se ctí a najevo to po utkání dalo hráčům i jádro českých fanoušků. „Děkujeme fanouškům za podporu, šli jsme na dno. Takto bychom se měli prezentovat. Po každém zápase na hřišti popadat a nechat tam všechno. Budeme teď hrát s velkými týmy. Se Španělskem s 22 mistry světa v nominaci a Anglány s hvězdami z Premier League. Čím víc kluci budou hrát takové zápasy, budou dělat méně chyb a budou zkušenější,“ dodal Coufal.