Ujfaluši poznal Deniu v Atléticu. Pro reprezentaci by byl fantastickou volbou, věří

Španělský trenér Santi Denia by byl podle bývalého reprezentanta Tomáše Ujfalušiho ideální volbou pro národní tým. Poznali se v Atléticu Madrid a podle osmačtyřicetiletého obránce by byl Denia stoprocentně schopný reprezentaci pozvednout. Proto také španělského experta doporučil generálnímu manažerovi Pavlu Nedvědovi.
Španělský deník AS přišel se zprávou, že Denia by mohl po Miroslavu Koubkovi převzít českou fotbalovou reprezentaci. Ujfaluši nepřímo potvrdil, že česká asociace o Deniovi vážně uvažuje.
„Méďa (Pavel Nedvěd) mi volal, co si o Deniovi jako o trenérovi myslím. Řekl jsem mu, že je výborný jak trenérsky, tak lidsky. Můžu ho jen doporučit. Nevím, jestli při schvalování projde. Doufám ale, že to vyjde. Denia by pro nás byl fantastickou volbou,“ uvedl Ujfaluši, co svému dlouholetému spoluhráči z reprezentace odpověděl.
Dvaapadesátiletý rodák z Albacete slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na Hrách v roce 2024 v Paříži. „Podle mě by byl stoprocentně schopný náš nároďák pozvednout,“ ujistil držitel bronzu z Eura 2004.
Trenéra poznal při angažmá v Atléticu Madrid. Když tam Ujfaluši v létě 2008 přestoupil z Fiorentiny, Denia tam působil jako sportovní ředitel. Později se přesunul na lavičku jako asistent Abela Resiny.
Po odvolání hlavního kouče mužstvo dočasně vedl, pak bývalý stoper Atlética zamířil k mládežnickým reprezentacím Španělska. Se sedmnáctkou i devatenáctkou vyhrál mistrovství Evropy. Po triumfu na olympiádě odešel do katarského klubu aš-Šahaníja.
„Je to dobrý chlap a výborný psycholog. K hráčům přistupuje individuálně, mluví s nimi. Dokáže v týmu vytvořit náležitou atmosféru,“ uvedl Ujfaluši, který s „Rojiblancos“ vyhrál Evropskou ligu i Superpohár UEFA.
Český tým neuspěl na letošním mistrovství světa, kam postoupil po 20 letech. Pronikly zprávy, že pod Koubkem nebyla atmosféra v týmu během šampionátu ideální, herně reprezentace propadla.
„Pokud jde o herní stránku, je to španělský trenér, který chce hrát kombinační a pohledný fotbal s rozehrávkou už od brankáře. A to snad všichni chceme u našeho nároďáku vidět,“ řekl Ujfaluši.
Denia by se stal druhým Španělem v českém fotbale. Komisi rozhodčích od nové sezony vede jeho krajan ze země aktuálních mistrů světa Carlos Clos Gómez, který kouče dost možná také doporučil.