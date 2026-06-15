Debakl se Švédskem má nečekanou dohru, Tunisko odvolalo trenéra Lamouchiho

Tunisko sáhlo po vysoké porážce se Švédskem 1:5 v úvodním utkání na světovém šampionátu k radikálnímu kroku. Tamní svaz odvolal hlavního trenéra Sabriho Lamouchiho. Tým by měl převzít Munzer Kebajer.
Tunisko vstoupilo do skupiny F v Monterrey drtivou porážkou a svaz zareagoval okamžitě. „Dosáhli jsme oficiální dohody odvolat kouče Sabriho Lamouchiho. V plánu je angažovat Munzera Kebajera, aby vedl tým ve zbývajících zápasech ve skupině mistrovství světa,“ uvedl svaz na sociálních sítích.
Čtyřiapadesátiletý Lamouchi převzal Tunisany teprve v lednu a smlouvu s nimi uzavřel do roku 2028. S národním týmem vyhrál jen úvodní z pěti zápasů, poslední tři duely Tunisko prohrálo. V generálce před startem světového šampionátu utrpěli svěřenci francouzského kouče vysokou porážku 0:5 s Belgií.
Tunisan Kebajer se na lavičku národního mužstva vrátí po čtyřech letech, vedl ho už v letech 2019–2022. Orli z Kartága se ve skupině F utkají ještě s Japonskem a Nizozemskem. Na světovém šampionátu startují pošesté, do vyřazovací fáze dosud nikdy nepostoupili.