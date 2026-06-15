Slavit, neslavit? Švéd Ayari při svých gólech řešil morální dilema

Poprvé v kariéře vstřelil dva góly v jednom zápase, a to rovnou na MS. Švédský záložník Yasin Ayari měl největší podíl na výhře 5:1 nad Tuniskem. Po svých brankách přitom řešil dilema, jestli je vůbec slavit. Ze severu Afriky totiž pochází jeho rodiče.
Ayari se sice narodil na předměstí Stockholmu, ale díky rodičům, kteří přišli ze severu Afriky, mohl hrát za Maroko nebo Tunisko. Však mu také Tunisané už před minulým mistrovstvím světa dali nabídku, aby oblékl jejich dres, přestože už hrál za švédskou sedmnáctku.
Prý o tom dokonce vážně uvažoval, ale jeho otec Azúz rozhodl. „Můj syn chtěl hrát za Tunisko, ale já jsem ho přemluvil. Švédsko nás přijalo, dalo mu šanci fotbalově vyrůst, takže je jeho povinností zemi toto úsilí vrátit,“ řekl tehdy v rozhovoru pro list Aftonbladet.
Na synově fotbalovém růstu měla výrazný podíl i matka Amina, která pracuje pro klub AIK Stockholm. V osmi letech ho přivedla do tamní přípravky a talentovaný mladík už v 16 letech debutoval ve švédské lize. V ní dodnes hraje i jeho mladší bratr Taha.
Yasina si ale v roce 2023 vyhlédl Brighton a následoval přestup do Premier League. Po krátkém hostování v Coventry a Blackburnu si už v minulé sezoně Ayari zajistil pevné místo v sestavě. Za dva roky odehrál 63 ligových zápasů a vstřelil pět branek.
Často zakončuje z dálky, což dvakrát předvedl i v nedělním utkání. Jeho tržní hodnota podle Transfermarkt vylétla na 35 milionů eur, to je devětkrát víc, než za něj Brighton zaplatil. A po dnešku může být cena za hráče, který má smlouvu do léta 2027, ještě o dost vyšší.
V Brightonu se těsně minul s trenérem Grahamem Potterem, který tehdy právě odešel do Chelsea. O kvalitách nadějného záložníka ale dobře věděl, a když loni v říjnu převzal švédský tým, udělal z něj jednoho z klíčových hráčů. Na šampionát Ayari přiletěl s bilancí 21 mezistátních zápasů a tří branek, tu poslední dal loni v září při remíze 2:2 ve Slovinsku.
Svůj první gól proti Tunisku vzhledem ke svým kořenům nijak zvlášť neslavil. Jen zvedl ruce do výšky, pak poklekl a políbil trávník. „Dva góly na mistrovství světa, to je splněný sen. Ale osud tomu chtěl, aby to bylo zrovna proti Tunisku. Chci se omluvit svým spoluhráčům i švédským fanouškům za to, že jsem po prvním gólu neslavil. Bylo to pro mě nesmírně emotivní,“ řekl po zápase.
Při druhé brance už se přece jen nechal strhnout k většímu projevu emocí. „To už jsem si oslavu opravdu užil,“ řekl Ayari. Jeho hru ocenil i švédský trenér. „Předvést takhle dominantní výkon na největší scéně světa v pouhých 22 letech a zachovat si tak chladnou hlavu, to vyžaduje mimořádný charakter. A to, jakým způsobem Yasin vyjádřil respekt k zemi svých předků, ukazuje, jak je to skvělý člověk a profesionál,“ řekl Potter.