Darida prodloužil smlouvu s Hradcem. Zažívám úžasnou českou kabinu, libuje si

Vladimír Darida se neloučí, naopak. V Hradci Králové prodloužil smlouvu o další dva roky. Po utkání předposledního 4. kola ligové nadstavby proti Slavii to oznámil trenér Východočechů David Horejš. Pětatřicetiletý kapitán votroků nyní dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění. Záložníkovu případnou účast na mistrovství světa by to však ohrozit nemělo.
„Děkuju mu za celou sezonu a za to, co tady pro nás udělal, co udělal pro Hradec. Sedlo si to na obě strany. Jsem za něj rád, že ho v týmu máme. Myslím si, že můžu říct, že prodloužil smlouvu o dva roky. Neskutečný člověk, kapitán,“ řekl Horejš po vítězství 3:1 nad Slavií.
Darida uvedl, že šlo o jednoduché rozhodnutí. „Neměl jsem nad čím přemýšlet, když jsme si sedli a pobavili se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady v Hradci, v kabině i zdravotně, musím to zaklepat. Rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál,“ prohlásil s 11 góly nejlepší střelec týmu v ligové sezoně.
Nemůže si vynachválit atmosféru v mužstvu. „Hrozně to vychází z toho, jaká je chemie v týmu, v kabině. Jsem neskutečně rád, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. A i trochu jinou, než třeba byla v Plzni,“ řekl Darida.
„To, jak funguje kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí. Je to krásné, moc si to užívám. Myslím si, že se to pak odráží i na hřišti,“ prohlásil Darida, který se vloni do české ligy vrátil po 12 letech.
Původně měl dostat volno už před zápasem se Slavií
„Zdravotně není v pořádku. Teď už to můžu říct, byli jsme domluvení, že dá Jablonec a Liberec a že pojede na dovolenou. Ve středu jsme porazili Liberec, nebylo hotovo. Přišel druhý den, usmál se a říká: ‚My jsme to včera probírali s manželkou, dám ještě Slavii.‘ Dnes to byl poslední zápas (v sezoně), který za Hradec odehrál. Dostává zasloužené volno,“ přiblížil Horejš.
„Za mě je to jednoznačně nejlepší hráč ligy. Vážím si ho i jako člověka a kapitána. Mám rád hráče, kteří hrají za tým. Nemám rád hráče, kteří koukají sami na sebe. Vláďa je příkladem hráče, který kouká na tým,“ podotkl Horejš, jenž v úterý oslaví 49. narozeniny.
Daridu ocenil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Je neuvěřitelný, nechci do toho vůbec tahat věk. Je radost se na něj dívat. Je to jeden z MVP (nejužitečnějších hráčů) sezony,“ řekl Trpišovský.
Darida si souboj s červenobílými, kteří ve středu obhájili titul, nechtěl nechat ujít. „Když se zeptáte hráče, jako jsem já, jestli chce hrát zápas se Slavií a mít možnost dostat se na čtvrté místo, když je porazíme, tak asi těžko řekne ne. Doma tohle bohužel musí akceptovat, že jsem si to ještě o pár dní prodloužil. Určitě jim to vynahradím a jsem rád za to, že se to povedlo,“ řekl Darida, jenž se na vítězství 3:1 podílel jednou brankou.
Do pár dnů bude fit
Jeho zranění by nemělo být vážné. „Mělo by to být něco, co se zaléčí do (reprezentačního) srazu, který máme za 10 dní. Bude to v pořádku,“ ujistil někdejší hráč Freiburgu, Herthy Berlín či Arisu Soluň, který se v březnu po pěti letech vrátil do národního týmu.
Na turnaj v Severní Americe, kde by neměl chybět, se těší. „Teď je to ještě trochu v dáli, protože po dnešku žiju Hradcem, utkáním a tím, co se nám povedlo. Ale samozřejmě to bude krásný zážitek,“ uvedl Darida.
Plzeňský rodák nechybí v předběžné širší nominaci na šampionát stejně jako jeho klubový spoluhráč Ondřej Mihálik. Ten v ligové sezoně vstřelil 10 branek, z toho osm na jaře. „Pišta promlouvá sám svými výkony. Přál bych mu to, má famózní formu. Opravdu si o to hodně říká,“ uvedl Darida.
Votroci si po výhře zajistili konečné čtvrté místo v tabulce. Jde o jejich nejlepší výsledek nejen v samostatné nejvyšší soutěži, ale i od ročníku 1959/60, kdy získali dosud jediný titul. Navíc si poprvé od sezony 1995/96 zahrají evropské poháry, v létě je čeká 2. předkolo Konferenční ligy.