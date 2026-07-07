Merino? Sázka na jistotu, nikdy nás nezklamal, libuje si de la Fuente

Trenér španělských fotbalistů Luis de la Fuente si pochvaloval přínos Mikela Merina. Třicetiletý záložník coby střídající hráč jediným gólem rozhodl v závěrečném nastavení osmifinále s Portugalskem a La Roja posunul mezi osm nejlepších týmů na mistrovství světa.
Merino se bez jednoho dne přesně po dvou letech opět ukázal jako dokonalý žolík. V předloňském čtvrtfinále na evropském šampionátu s domácím Německem rozhodl coby příchozí hráč z lavičky ve 119. minutě o výhře 2:1 po prodloužení. Tým z Pyrenejského poloostrova nakonec dokráčel ke zlatu.
Zatímco tehdy Merino odvrátil penaltový rozstřel, nyní proti Portugalsku odmítl přidaných 30 minut. Duel v Dallasu už k nim pomalu směřoval, jenže v první minutě nastavení si hráč Arsenalu naběhl mezi portugalské obránce a překonal gólmana Dioga Costu. Na jedenáctou reprezentační trefu potřeboval méně než šest minut.
„Mikel Merino nás nikdy nezklamal, je to sázka na jistotu. Pomohl nám vyhrát mistrovství Evropy a vždycky je tam, kde je ho potřeba. Na své pozici je jedním z nejlepších hráčů na světě. Mikel hraje mimořádně dobře a je vždycky tam, kde má být,“ řekl De la Fuente.
Fraktura vyřadila Merina z celého jara
Merino si turnaj v Severní Americe užívá i vzhledem k tomu, že od konce ledna až téměř do konce klubové sezony kvůli únavové zlomenině nohy nehrál. Přišel tak o dramatický závěr anglické ligy, kterou Arsenal po 22 letech ovládl. Nastoupil pouze do závěrečného kola. Neúspěšné finále Ligy mistrů s Paris St. Germain strávil na lavičce.
Šťastný střelec prohlásil, že si užívá turnaj, jenž se mu zdál před časem kvůli zranění nedosažitelný. Lituje pouze toho, že přichází o první měsíce svého syna Marca. Díky postupu do čtvrtfinále ho ale oba přijedou do dějiště zápasu v Los Angeles proti Belgii podpořit. „Je úžasné být na mistrovství světa a užívat si ho se spoluhráči, ale má to i svou méně příjemnou stránku: přicházím o první dva měsíce života svého syna, o to, jak roste a mění se. Hrozně mi chybí, ale naštěstí se přijedou podívat na čtvrtfinále,“ dodal Merino.
„Ještě před pár měsíci bylo nepředstavitelné, že bych tu mohl být, a teď jsem na samotném vrcholu a užívám si jeden z nejšťastnějších okamžiků své kariéry,“ prohlásil bývalý hráč rodné Pamplony, Dortmundu, Newcastlu či San Sebastianu.