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Fotbal

Merino? Sázka na jistotu, nikdy nás nezklamal, libuje si de la Fuente


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Trenér španělských fotbalistů Luis de la Fuente si pochvaloval přínos Mikela Merina. Třicetiletý záložník coby střídající hráč jediným gólem rozhodl v závěrečném nastavení osmifinále s Portugalskem a La Roja posunul mezi osm nejlepších týmů na mistrovství světa.

Merino se bez jednoho dne přesně po dvou letech opět ukázal jako dokonalý žolík. V předloňském čtvrtfinále na evropském šampionátu s domácím Německem rozhodl coby příchozí hráč z lavičky ve 119. minutě o výhře 2:1 po prodloužení. Tým z Pyrenejského poloostrova nakonec dokráčel ke zlatu.

Statistiky Mikela Merina v zápase proti Portugalsku
Zdroj: Opta / ČT sport

Zatímco tehdy Merino odvrátil penaltový rozstřel, nyní proti Portugalsku odmítl přidaných 30 minut. Duel v Dallasu už k nim pomalu směřoval, jenže v první minutě nastavení si hráč Arsenalu naběhl mezi portugalské obránce a překonal gólmana Dioga Costu. Na jedenáctou reprezentační trefu potřeboval méně než šest minut.

„Mikel Merino nás nikdy nezklamal, je to sázka na jistotu. Pomohl nám vyhrát mistrovství Evropy a vždycky je tam, kde je ho potřeba. Na své pozici je jedním z nejlepších hráčů na světě. Mikel hraje mimořádně dobře a je vždycky tam, kde má být,“ řekl De la Fuente.

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Rozhodující gól Mikela Merina
Zdroj: ČT sport

Fraktura vyřadila Merina z celého jara

Merino si turnaj v Severní Americe užívá i vzhledem k tomu, že od konce ledna až téměř do konce klubové sezony kvůli únavové zlomenině nohy nehrál. Přišel tak o dramatický závěr anglické ligy, kterou Arsenal po 22 letech ovládl. Nastoupil pouze do závěrečného kola. Neúspěšné finále Ligy mistrů s Paris St. Germain strávil na lavičce.

Šťastný střelec prohlásil, že si užívá turnaj, jenž se mu zdál před časem kvůli zranění nedosažitelný. Lituje pouze toho, že přichází o první měsíce svého syna Marca. Díky postupu do čtvrtfinále ho ale oba přijedou do dějiště zápasu v Los Angeles proti Belgii podpořit. „Je úžasné být na mistrovství světa a užívat si ho se spoluhráči, ale má to i svou méně příjemnou stránku: přicházím o první dva měsíce života svého syna, o to, jak roste a mění se. Hrozně mi chybí, ale naštěstí se přijedou podívat na čtvrtfinále,“ dodal Merino.

„Ještě před pár měsíci bylo nepředstavitelné, že bych tu mohl být, a teď jsem na samotném vrcholu a užívám si jeden z nejšťastnějších okamžiků své kariéry,“ prohlásil bývalý hráč rodné Pamplony, Dortmundu, Newcastlu či San Sebastianu.

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