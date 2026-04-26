Inter Milán ztratil ve 34. kole italské ligy na hřišti FC Turín dvougólový náskok a remizoval 2:2. K jistotě zisku titulu scházejí lídrovi ligy tři body. Fotbalisté Coma zvítězili na hřišti FC Janov 2:0 a díky lepšímu skóre udrželi v tabulce páté místo před AS Řím. Na Juventus, který drží pozici zajišťující účast v Lize mistrů, ztrácejí svěřenci Cesca Fábregase dva body.
Marcus Thuram otevřel na hřišti FC Turín skóre hlavičkou z bezprostřední blízkosti, ale hlavní zásluhu si připsal centrující Federico Dimarco, který tak zaznamenal rekordní 17. asistenci v této sezoně Serie A. Italský reprezentant překonal rekord 16 asistencí, kterého dosáhl za Atalantu Papu Gómez v sezóně 2019/20.
Dimarco pak v 61. minutě svůj rekord ještě vylepšil, když z rohového kopu našel hlavu Yanna Bissecka, jenž zvýšil na 2:0. Domácí však nesložili zbraně a v 70. minutě po pohledné týmové akci Simeone snížil. Turíňané pak o devět minut později dokonce srovnali, Augustovu ruku ve vápně potrestal z penalty Vlašič.
Comu stačilo méně než deset minut, aby se dostalo do vedení. Lucas Da Cunha poslal z levého křídla centr, který Duvikas na hranici malého vápna zužitkoval hlavičkou. Vítězství hostů pak ve druhém poločase pojistil Diao.
Řecký reprezentant Duvikas se v sezoně prosadil podvanácté a v tabulce střelců dorovnal na druhém místě spoluhráče Nica Paze. Oba na vedoucího Martíneze z Interu ztrácejí čtyři góly.
AS Řím v sobotu zvítězil 2:0 v Boloni
Fotbalisté AS Řím zvítězili v sobotu v Boloni 2:0 a posunuli se v neúplné tabulce na páté místo. Obránce Martin Vitík hrál za poražené od 77. minuty. Jeho tým prohrál stejným poměrem jako v minulém kole s Juventusem a může přijít o osmou příčku.
AS Řím šel do vedení už v sedmé minutě, kdy se prosadil nejlepší týmový střelec Malen. Nizozemský útočník dal jedenáctý gól v soutěži po přihrávce Maročana Ajnávího, který před koncem prvního poločasu přidal druhou branku zápasu.
Poslední Pisa utrpěla pátou porážku v řadě, i když s Parmou dlouho držela naději na bodový zisk. V 82. minutě ukončil bezbrankový stav Francouz Elphege.
Výsledky 34. kola italské fotbalové ligy
Fiorentina – Sassuolo 0:0
FC Janov – Como 0:2 (10. Duvikas, 68. Diao)
FC Turín – Inter Milán 2:2 (70. Simeone, 79. Vlašič z pen. - 23. Thuram, 61. Bisseck)
20:45 AC Milán – Juventus Turín
Parma – Pisa 1:0 (82. Elphege)
Boloňa – AS Řím 0:2 (7. Malen, 45.+1 Ajnáví)
Hellas Verona – Lecce 0:0