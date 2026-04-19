Fotbal

AC Milán vyhrál ve Veroně a už je druhý


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Gól Adriena Rabiota rozhodl o výhře AC Milán 1:0 na hřišti Hellasu Verona ve 33. kole italské ligy. Milánský celek tak díky lepšímu skóre vystřídal Neapol na druhém místě tabulky. Na vedoucí Inter Milán ztrácejí oba celky pět kol před koncem soutěže 12 bodů.

Jediný gól zápasu padl ve 41. minutě, kdy si Rabiot naběhl na průnikovou přihrávku Leaa a zblízka propálil brankáře Montipóa. Poslední Verona prohrála popáté za sebou a na záchranu ztrácí deset bodů.

Výsledky 33. kola Italské fotbalové ligy

Udine – Parma 0:1 (51. Elphege), Neapol – Lazio Řím 0:2 (6. Cancellieri, 57. Bašič), AS Řím – Bergamo 1:1 (45. Hermoso 12. Krstovič), Cremona – FC Turín 0:0, Hellas Verona – AC Milán 0:1 (41. Rabiot)

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.