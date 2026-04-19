AC Milán vyhrál ve Veroně a už je druhý

Gól Adriena Rabiota rozhodl o výhře AC Milán 1:0 na hřišti Hellasu Verona ve 33. kole italské ligy. Milánský celek tak díky lepšímu skóre vystřídal Neapol na druhém místě tabulky. Na vedoucí Inter Milán ztrácejí oba celky pět kol před koncem soutěže 12 bodů.
Jediný gól zápasu padl ve 41. minutě, kdy si Rabiot naběhl na průnikovou přihrávku Leaa a zblízka propálil brankáře Montipóa. Poslední Verona prohrála popáté za sebou a na záchranu ztrácí deset bodů.
Výsledky 33. kola Italské fotbalové ligy
Udine – Parma 0:1 (51. Elphege), Neapol – Lazio Řím 0:2 (6. Cancellieri, 57. Bašič), AS Řím – Bergamo 1:1 (45. Hermoso – 12. Krstovič), Cremona – FC Turín 0:0, Hellas Verona – AC Milán 0:1 (41. Rabiot)