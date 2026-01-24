Fotbal

SESTŘIHComo deklasovalo FC Turín 6:0, šest gólů nasázel v pátek Pise i Inter


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK


Como ve 22. kole italské ligy na domácím hřišti deklasovalo FC Turín 6:0 a v neúplné tabulce vystřídalo na pátém místě Juventus, který v neděli přivítá třetí Neapol. Turín prodloužil sérii porážek na čtyři zápasy a je čtrnáctý.

Svěřenci Cesca Fabregase načali kanonádu v osmé minutě gólem Duvikase, jenž v 66. minutě zvyšoval už na 4:0. Mezitím se ještě v první půli trefil Baturina a 14 minut po přestávce se z penalty prosadil Da Cunha. Debakl hostů dokonali střídající Kühn a Caqueret.

Vedoucí Inter porazil poslední Pisu po obratu 6:2

Inter Milán v páteční předehrávce porazil poslední Pisu 6:2 a po třetí výhře za sebou vede tabulku před AC Milán o šest bodů. Do zápasu přitom favorit nevstoupil vůbec dobře a brzy prohrával 0:2, ještě do poločasu ale skóre otočil.

Pisu poslal do vedení už v 11. minutě Moreo a o dalších 12 minut později náskok hostů ještě zvýšil. Inter se poprvé trefil až ve 39. minutě z pokutového kopu, krátce poté vyrovnal dvanáctou brankou v sezoně nejlepší střelec ligy Martínez a v nastavení prvního poločasu dostal favorita do vedení Esposito.

Po přestávce se ale kanonáda domácích zadrhla, další brankový příděl přišel až v poslední desetiminutovce. Od 82. minuty do třetí minuty nastavení se mezi střelce postupně zapsali Dimarco, Bonny a Mchitarjan a pojistili vítězství.

