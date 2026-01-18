Bez Martina Vitíka podlehli v italské lize fotbalisté Boloni na svém stadionu Fiorentině 1:2. Český obránce se zranil při rozcvičce před nedělním zápasem. Hosté se na zápas připravovali ve speciálních tričkách připomínajících klubového majitele Rocca Commissa, který v sobotu zemřel. Celé 21. kolo Serie A doprovází na jeho památku minuta ticha před úvodním hvizdem.
Vitík se zranil při rozcvičce a Boloňa prohrála s Fiorentinou
Fiorentina se ujala vedení v 19. minutě zásluhou Mandragory a těsně před přestávkou zvýšil Piccoli. Domácí zdramatizovali závěr zásluhou Fabbianovy trefy, ale vyrovnat už nedokázali.
Fialky tak pokračují ve zlepšených výkonech, z posledních čtyř kol získaly osm bodů a dotáhly se na příčky zaručující záchranu. Boloňa z osmého místa neúplné tabulky ztrácí na pohárové příčky čtyři body.
Výsledky 21. kola italské fotbalové ligy:
Výsledky 21. kola italské fotbalové ligy:
Pisa – Bergamo 1:1 (87. Durosinmi – 83. Krstovič), Udine – Inter Milán 0:1 (20. Martínez), Neapol – Sassuolo 1:0 (7. Lobotka), Cagliari – Juventus Turín 1:0 (65. Mazzitelli), Parma – FC Janov 0:0, Boloňa – Fiorentina 1:2 (88. Fabbian – 19. Mandragora, 45. Piccoli).