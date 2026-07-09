Collina reaguje na egyptskou kritiku: Nikdo nemůže tvrdit, že řízení zápasů je ovlivněno

Šéf rozhodčích mezinárodní federace FIFA Pierluigi Collina obhajoval verdikty sudích při vítězství Argentiny 3:2 nad Egyptem v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Obvinění ze zaujatosti odmítl a prohlásil, že rozhodčí jednali zcela nezávisle. Zároveň uvedl, že kritika sudích je součástí fotbalu, ale odsoudil zpochybňování jejich důvěryhodnosti poté, co si Egypt po porážce na rozhodování stěžoval.
Egyptská fotbalová asociace požádala FIFA, aby z šampionátu vyloučila rozhodčí v čele s hlavním Francouzem Francoisem Letexierem, kteří podle ní zavinili vyřazení týmu. Sudí podle ní měli při řízení zápasu v Atlantě dvojí metr.
Mustafá Ziku ve druhém poločase za stavu 1:0 pro Egypťany dal gól, který videorozhodčí doporučil neuznat. Důvodem bylo, že egyptský záložník Marván Attíjá na druhé straně hřiště při zrodu akce šlápl Lisandru Martínezovi na nohu. Egypťané jsou také přesvědčeni, že Muhammad Salah byl faulován v pokutovém území Argentiny jen pár sekund předtím, než úřadující mistři světa v nastaveném čase dovršili velký obrat skóre a vstřelili vítězný gól.
„Požadujeme prošetření francouzského rozhodčího Francoise Letexiera kvůli závažným chybám a dvojímu metru, které způsobily prohru egyptského týmu a vyřazení z mistrovství světa. Týká se to celého týmu rozhodčích na hřišti a také u videa poté, co se dopustili zjevných chyb a trvali na tom, že některé záběry nebudou posouzeny,“ uvedla egyptská asociace.
Egypťané dokonce poznamenali, že se jednalo o „trestný čin diskriminace egyptského národního týmu“.
Collina obhajoval rozhodnutí sudího na hřišti i VAR
„Konstruktivní diskuse o rozhodnutích bude vždy součástí fotbalu, ale neopodstatněná obvinění nemají v našem sportu místo,“ reagoval Collina v rozhovoru zveřejněném na inside.fifa.com.
„Nikdo nemůže zpochybňovat integritu rozhodčích na mistrovství světa. Nikdo nemůže tvrdit, že řízení zápasů může být kýmkoli ovlivněno, ani prezidentem FIFA (Giannim Infantinem),“ dodal a upozornil, že taková obvinění by mohla vyvolat výhrůžky proti rozhodčím a jejich rodinám.
Collina uvedl, že zásah videorozhodčího byl v prvním případě správný. „Domníváme se, že faul je faul. Bez ohledu na to, zda se faul jeví jako ‚zřejmý‘, pokud ho rozhodčí na hřišti neviděl, může VAR zasáhnout.“
Ani volání po penaltě nebylo podle bývalého italského elitního sudího oprávněné. „Jak rozhodčí, tak VAR posoudili kontakt mezi Salahem a Álvarezem jako ‚normální‘. Šlápnutí na nohu soupeře je faul, zatímco obránce, který se nejprve dotkne míče a poté následuje normální fotbalový kontakt, se faulu nedopustil,“ řekl Collina.
Uznal sice, že některá rozhodnutí vždy obsahují prvek subjektivity, ale zároveň uvedl, že FIFA je spokojena s tím, jak zatím byly principy VAR uplatňovány po celou dobu turnaje.