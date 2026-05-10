Arsenal zvítězil 1:0 na hřišti West Hamu, derby rozhodl Trossard

Arsenal po výhře 1:0 na hřišti West Hamu vede anglickou ligu znovu o pět bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru. O jedinou trefu londýnského derby se postaral sedm minut před koncem Leandro Trossard, jehož střelu z vápna ve snaze o zablokování tečoval ve skluzu Tomáš Souček. Domácí byli blízko důležitému bodovému zisku v boji o udržení, vyrovnávací branka Calluma Wilsona z páté minuty nastavení ale kvůli útočnému faulu neplatila.
Arsenal po úterním postupu do finále Ligy mistrů přes Atlético Madrid udělal důležitý krok v cestě za titulem, od kterého jej dělí dva vyhrané zápasy – doma proti Burnley a na hřišti Crystal Palace.
West Ham se stal prvním týmem v historii Premier League, který v jedné sezoně prohrál šest domácích londýnských derby po sobě a zůstává dvě kola před koncem v sestupovém pásmu. Na sedmnáctý Tottenham, který má k dobru pondělní dohrávku s Leedsem, ztrácí bod.
Aston Villa po čtvrtečním postupu do finále Evropské ligy remizovala 2:2 na hřišti sestupujícího Burnley. V tabulce zůstala pátá o skóre za Liverpoolem, který v sobotu také ztratil při remíze 1:1 s Chelsea.
Aston Villa na brzký vedoucí gól Burnley v úvodní desetiminutovce odpověděla v závěru poločasu, kdy se po McGinnovu rohovém kopu trefil hlavou záložník Barkley.
Svěřenci trenéra Unaie Emeryho v 56. minutě skóre zápasu otočili, když se prosadil útočník Watkins po asistenci argentinského gólmana Martíneze.
Vedení Aston Villy ale vydrželo jen tři minuty, než se do levého horního rohu brány trefil domácí Flemming a tím uzavřel skóre.
K jistotě účasti v Lize mistrů v příští sezoně stačí Aston Ville ovládnout Evropskou ligu nebo uhájit v závěrečných dvou kolech čtyřbodový náskok před Bournemouthem.
Výsledky 36. kola anglické fotbalové ligy
Liverpool – Chelsea 1:1 (6. Gravenberch – 35. Fernández), Brighton – Wolverhampton 3:0 (1. Hinshelwood, 5. Dunk, 86. Minteh), Fulham – Bournemouth 0:1 (53. Rayan), Sunderland – Manchester United 0:0, Manchester City – Brentford 3:0 (60. Doku, 75. Haaland, 90.+2 Marmúš), Burnley – Aston Villa 2:2 (8. Anthony, 58. Flemming – 42. Barkley, 56. Watkins), Crystal Palace – Everton 2:2 (34. Sarr, 77. Mateta – 6. Tarkowski, 47. Beto), Nottingham – Newcastle 1:1 (88. Anderson – 74. Barnes), West Ham – Arsenal 0:1 (83. Trossard).