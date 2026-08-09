Chytil se trefuje a neví, čím to je. Vždy jsem začal dávat góly až v sedmém kole, říká

Mojmír Chytil se rozjel hned na startu sezony. Možná trochu nezvykle. Sedmadvacetiletý český reprezentant zařídil Slavii dvěma góly výhru 2:1 nad Pardubicemi a po třech kolech se čtyřmi brankami vede tabulku kanonýrů. Chytil využil absenci potrestaného Tomáše Chorého, jako útočná jednička Pražanů se ale necítí.
„Vždy jsem začal dávat góly až v sedmém kole. Nevím, čím to je, že mi to tam teď padá. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku sezony a ne po nějakých pěti šesti kolech,“ prohlásil Chytil.
V útoku Slavie dokonale využil absenci Chorého, který si v prvních třech kolech odpykal zbytek disciplinárního trestu za vyloučení ze závěru minulé sezony. Příště už bude moci nastoupit. „Je jedno, kdo z nás dvou bude hrát. Myslím, že může hrát kdokoliv, kvalita celého týmu je obrovská. Neřekl bych, že se cítím jako útočná jednička,“ řekl Chytil.
„Jsme tady vyrovnaní, když trenér na někoho ukáže, tak ten přinese kvalitu. Takže je to na trenérovi, kdo bude hrát. Na nás na hráčích je, abychom pracovali a on nás vybral. Můžeme hrát s Čorem (Chorým) i spolu, což jsme ukázali. Ještě jsme spolu neprohráli,“ podotkl s úsměvem bývalý hráč Olomouce a Pardubic, jehož maximem je 16 branek z ligové sezony 2023/24.
Dobrou formu má navzdory tomu, že byl v létě s českou reprezentací na mistrovství světa v Americe, kde naskočil jen na šest minut. „Pořád jsme byli v tréninkovém procesu. Potom jsem dostal 14 dní volno a dostatečně jsem si odpočinul. Byl jsem správně nažhavený na novou sezonu, hodně jsem se na to těšil a asi to nese ovoce,“ poznamenal Chytil.
Jeho tým má po pouhých třech kolech náskok šesti bodů na pražského rivala Spartu a dokonce sedmi na dalšího favorita Plzeň. „Překvapený asi lehce jsem, to nebudu lhát. Ale ta soutěž je dlouhá. Zápasy jsou těžké, což jsme viděli. Musíme sbírat body a vítězství. Můžeme se v klidu dívat jen na sebe, což je pro nás asi výhoda,“ podotkl Chytil.