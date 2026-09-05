Chorý rozhodl bitvu o první příčku, Pardubice se Slováckem dál čekají na výhru

Nováček soutěže, Zbrojovka Brno, mohl v případě výhry na Slavii pomýšlet na posun do čela nekompletní tabulky. Brněnské naděje ale dvěma brankami uťal omilostněný vyhnanec z kádru Slavie Tomáš Chorý a domácí v Edenu nakonec zvítězili 4:0. Vítězství si připsala i olomoucká Sigma, která si poradila s Bohemians 3:0. Duel ze dna tabulky mezi Pardubicemi a Slováckem skončil bezbrankovou remízou.
Slavia si smlsla na nováčkovi
Slavia v přímém souboji o první místo rozdrtila Zbrojovku Brno 4:0 a dál drží v ligové sezoně neporazitelnost. Pražané navázali na vítězství v derby na Spartě a ideálně se naladili na čtvrteční vstup do Ligy mistrů proti Lens. Nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezoně.
Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Chorý po faulu Klímy. Po přestávce se prosadil znovu, když si po Isifeho centru srazil míč do vlastní nohy a od ní se balon odrazil do sítě. V závěru přidali další góly střídající Ayaosi a po návratu po zranění také Jurásek.
Chorý zaznamenal první ligový zápas se dvěma góly od březnového derby se Spartou. Slavia má s 21 góly nejlepší útok soutěže a se Zbrojovkou v lize podesáté za sebou bodovala. V Edenu prohrála jediné z posledních 51 ligových utkání, a to kontumačně v květnovém derby.
Slavia Praha – Zbrojovka Brno 4:0 (1:0)
Slavia Praha – Zbrojovka Brno 4:0 (1:0)
Branky: 38. z pen. a 65. Chorý, 76. Ayaosi, 88. Jurásek. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Ratajová – Adámková (video). ŽK: Chaloupek, Šturm – Vachoušek, Klíma, Kanakimana. Diváci: 19 122.
Slavia: Markovič – Konečný, Zima (20. Vlček), Chaloupek – Isife, Sadílek, Nowak (63. Kačor), Kubiak (63. Jurásek) – Šturm (80. Diakité), Provod (26. Ayaosi) – Chorý (80. Chytil). Trenér: Trpišovský.
Zbrojovka: Hrdina – Klíma (70. Janetzký), Hunal, Kaká – Penxa, Langer (70. Zmrhal), Čavoš (90.+1 Ševčík), Dante – Vachoušek (62. Kanakimana), Vaníček (85. Saal) – Vašulín (85. Velich). Trenér: Svědík.
Duel ze dna tabulky skončil bez vítěze
Slovácko doma remizovalo s Pardubicemi 0:0 a oba týmy tak nadále čekají na první vítězství v sezoně. Uherskohradišťští potřetí za sebou nevyhráli, Východočeši venku poprvé bodovali po úvodních třech porážkách.
V první půli se hrálo převážně mezi šestnáctkami a ani jeden tým si nevytvořil vyloženou šanci. Pardubice byly nejblíž gólu v 17. minutě, kdy po rohovém kopu dorážel Smékal, ale Šviderský odvrátil míč z brankové čáry. Na druhé straně zahrozili Trávník se Šviderským nepřesnými střelami, hosté zase nevyužili přečíslení dva na jednoho.
Slovácko po přestávce přidalo a Havlík nejprve z přímého kopu trefil břevno, později se neprosadil ani po přihrávce Horského. Pardubice odpověděly Jelínkovou střelou do tyče. Domácí měli v závěru územní převahu, Šviderský s Ndefem ale mířili nepřesně a neprosadil se ani střídající Vorlický. Slovácko tak s Pardubicemi neprohrálo šesté vzájemné ligové utkání za sebou, zároveň však doma zvítězilo pouze jednou z posledních osmi zápasů.
1. FC Slovácko – FK Pardubice 0:0
1. FC Slovácko – FK Pardubice 0:0
Rozhodčí: Rouček – Machač, Dorotík – Zelinka (video). ŽK: Šviderský, Ndefe – Vinícius. Diváci: 3659.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Stojčevski – Ndefe, Trávník, Sosseh, Šviderský (90.+2 Dolžnikov) – Havlík (76. Puškáč), Juroška (76. Blahút) – Horský (61. Vorlický). Trenér: Jelínek.
Pardubice: Neuman – Halinský, Noslin, Traoré – Godwin, Jelínek, Šimek, Boledovič (82. Mahuta) – Hlavatý (72. Botos) – Smékal (46. Vinícius), Tanko (61. Samuel). Trenér: Trousil.
Olomouc má další výhru
Olomouc doma porazila Bohemians 1905 3:0 a vyhrála čtvrté z posledních pěti ligových utkání. Hanáci se prosadili díky Baráthovi, Sejkovi a Soldovi, který si připsal premiérový gól v modrobílém dresu. Bohemians po čtyřech zápasech bez porážky nebodovali a z posledních šesti ligových duelů vyhráli jediný.
Sigma vstoupila do utkání aktivně a už v osmé minutě ji poslal do vedení Baráth, který po přihrávce Ghaliho zamířil přesně k tyči. Ve 20. minutě domácí využili zaváhání brankáře Frühwalda, jenž vyběhl daleko z brány, a Sylla předložil míč Sejkovi před prázdnou branku. Bohemians se po přestávce dostali více do hry, ale Mirvaldův gól v 69. minutě kvůli ofsajdu neplatil a Koutný si poradil i s dalšími pokusy hostů.
Definitivně rozhodl v 81. minutě Soldo, který si po autu narazil s Baráthem a zhruba z 25 metrů se trefil přesně k tyči. Olomouc poprvé v sezoně udržela čisté konto a hosté už na změnu skóre nezareagovali. Matoušek sice v závěru unikl domácí obraně a obešel Koutného, následně však přestřelil. Sigma prohrála jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů s Bohemians.
Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905 3:0 (2:0)
Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905 3:0 (2:0)
Branky: 8. Baráth, 20. Sejk, 81. Soldo. Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Dohnálek, Kvítek (video). ŽK: Květ (Bohemians). Diváci: 4188.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý, Lurvink – Hadaš (46. Ekeroth), Baráth, M. Beran, Ghali (86. Šíp) – Janošek (64. Tkáč), Krivak (64. Soldo) – Sejk (76. Kliment). Trenér: Hapal.
Bohemians: Frühwald – Havel (46. Mirvald), Lischka, Kadlec – Kareem, Smrž (46. Černý), Čermák (75. Zeman), Javorček – Květ, Pilař (46. Matoušek) – Almási (63. Krobot). Trenér: Veselý.