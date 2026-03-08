Tomáš Chorý si po derby se Spartou pochvaloval, jak Slávisté zareagovali na nepříznivý poločasový stav a přesvědčivým výkonem po změně stran dovedli duel k vítězství 3:1. Jednatřicetiletý útočník byl hlavním strůjcem obratu, dva góly dal a na jeden přihrál Mojmíru Chytilovi. Chorý po navýšení náskoku v čele tabulky věří, že si jeho tým už pohlídá desetibodový náskok na městského rivala, o titulu ale podle něj ještě rozhodnuto není.
Chorý: Druhá půle byla jasně v naší režii, Spartu jsme přejeli
Spartu poslal do vedení v nastavení první půle Patrik Vydra. Za stavu 1:0 pro hosty byli Letenští v "živé" tabulce jen čtyři body za obhájci titulu, Slavia ale po změně stran dominovala.
"Přišli jsme do kabiny, v klidu jsme si sedli, napili jsme se," odpovídal Chorý v dobré náladě na dotaz, co se dělo v domácí kabině o poločasové pauze. "Ne, všichni jsme na sebe začali mluvit. Řekli jsme si, že víme, jak jsme hlavně doma silní, tak to pojďme ukázat. Druhá půle byla jasně v naší režii, Spartu jsme přejeli. Ukázali jsme, jak jsme silní v hlavách," řekl český reprezentant.
Nejlepší střelec soutěže nejprve srovnal v 57. minutě z penalty, v české nejvyšší soutěži proměnil i 17. pokutový kop v kariéře. V 79. minutě hlavou prodloužil centrovaný míč ke skórujícímu Chytilovi a záhy uzavřel skóre znovu ze vzduchu. Chorý dal v ligovém ročníku 16. branku a suverénně vede tabulku kanonýrů.
"Byla to nacvičená standardní situace, i když Štěpán Chaloupek to na první tyči netrefil. Hezky se to sklouzlo po trávě a já jen nastavil hlavu, aby to šlo na bránu. Tenhle gól to úplně rozsekl a bylo po zápase," popsal Chorý svůj druhý gól, kterým potvrdil, že Sparta je jeho nejoblíbenějším soupeřem. V kariéře jí dal ve všech soutěžích už devět branek.
Slavia udělala velký krok k obhajobě titulu. "Je super, že máme náskok, ale o titulu určitě rozhodnuto není. Do konce je i s nadstavbou deset zápasů, stát se může cokoliv. Ale věřím v sílu tohoto týmu," dodal útočník s 19 reprezentačními starty.