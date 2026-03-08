Divoký, gólový zápas byl k vidění v Ostravě. V lize trápící se Baník dokázal zvítězit nad Zlínem vysoko 6:2 a přiblížil se na rozdíl dvou bodů příčkám zajišťujícím záchranu. Plzeň měla před duelem v Hradci za sebou dvě porážky 0:3, proti Východočechům ale Viktoriáni černou sérii ukončili naopak výhrou 3:0. Na první jarní bod dál čeká Karviná, která podlehla doma Pardubicím 1:2.
Plzeň se v Hradci dočkala výhry
Plzeň zvítězila v Hradci Králové 3:0 a posunula se na třetí místo tabulky. Hosté rozhodli dvěma góly na přelomu poločasů po chybách brankáře Zadražila, když se prosadili Lawal a Souaré. V 66. minutě uzavřel skóre Ladra.
První šanci měli domácí, když Mihálik už ve čtvrté minutě prověřil Wiegeleho. Do vedení však šla Plzeň, když Zadražil špatně vyběhl a Lawal zamířil do odkryté branky. Krátce po přestávce zvýšil hlavou Souaré po centru Višinského. Hradec mohl snížit po efektních nůžkách Daridy, Wiegele ale zasáhl a definitivní podobu výsledku dal ranou z vápna Ladra.
Plzeň vyhrála v lize po dvou zápasech a venku potřetí z posledních čtyř utkání. Hradec doma našel přemožitele po šesti ligových duelech a ztratil body potřetí z posledních čtyř kol.
FC Hradec Králové – Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
Branky: 44. Lawal, 48. Souaré, 66. Ladra. Rozhodčí: Rouček – Kubr, Cichra – Petřík (video). ŽK: Bakoš (asistent trenéra Plzně). Diváci: 6167.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák (54. Ludvíček), Čech, Horák – Dancák (77. Hodek), Darida, Neto (72. Trubač) – Vlkanova (71. Binar), Pilař (54. Regža) – Mihálik. Trenér: Rolko.
Plzeň: Wiegele – Sojka, Krčík, Dweh, Doski – Hrošovský (84. Valenta), Červ – Souaré (84. Slončík), Ladra (72. Panoš), Višinský (72. Adu) – Lawal (63. Toure). Trenér: Hyský.
Baník si zastřílel proti Zlínu
Ostrava deklasovala Zlín 6:2 a po třech zápasech v lize zvítězila. Hattrickem se na tom podílel Václav Jurečka, dvakrát skóroval Ondřej Kričfaluši a jednou Abdallah Gning. Baník z předposledního místa tabulky ztrácí už jen dva body na pozice mimo baráž.
Domácí rozhodli už v prvním poločase. Skóre otevřel po rohovém kopu Kričfaluši a krátce nato přidal druhý gól Jurečka. Stejný hráč se prosadil ještě jednou před přestávkou a Baník vedl 3:0. Po změně stran sice snížil Poznar, Ostrava ale rychle odpověděla další hlavičkou Kričfalušiho a poté se trefil i Gning. V 71. minutě zkompletoval hattrick Jurečka a hosté už jen v závěru zmírnili porážku gólem střídajícího Kanua.
Baník dal v lize šest branek poprvé od listopadu 2023 a poprvé vyhrál pod trenérem Ondřejem Smetanou. Zlín nenavázal na překvapivé vítězství nad Plzní a utrpěl nejvyšší ligovou porážku od podzimu 2023.
Baník Ostrava – FC Zlín 6:2 (3:0)
Branky: 17., 34. a 71. Jurečka, 12. a 54. Kričfaluši, 59. Gning – 52. Poznar, 87. Kanu. Rozhodčí: Všetečka – Váňa, Pečenka – Orel (video). ŽK: Černín (Zlín). Diváci: 10 125.
Ostrava: Jedlička – Chaluš, Kričfaluši, Pojezný – Rusnák (67. Bewene), Boula, Kohút (67. Šancl), Planka (55. Musák), Holzer – Gning (76. Havran), Jurečka (76. Pira). Trenér: Smetana.
Zlín: Dostál – Křapka, Jugas, Černín (46. Pešek) – Kopečný, Didiba (46. Cupák), Nombil (86. Ulbrich), Fukala – Petruta, Machalík (66. Kanu) – Poznar (66. Koubek). Trenér: Červenka.