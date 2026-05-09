Chelsea po šesti porážkách uhrála v Liverpoolu remízu

Chelsea ukončila ve 36. kole anglické ligy sérii šesti porážek remízou 1:1 v Liverpoolu. Na devátém místě si tak udržela naději na pohárovou Evropu. Obhájce titulu zůstal čtvrtý, nevyužil šanci pojistit si v předstihu účast v Lize mistrů.
Na Anfield Road začali lépe domácí a už v šesté minutě se nizozemský záložník Gravenberch trefil z hranice šestnáctky přesně do růžku. Po půlhodině na druhé straně nasměroval Argentinec Fernández přímý kop do šestnáctky, míč ale prolétl až k tyči a od ní se odrazil do sítě. Po přestávce ho tam znovu poslal Palmer, ale videorozhodčí odhalil ofsajd.
Domácí mohli strhnout vedení na svou stranu, jenže Maďar Szoboszlai a Nizozemec van Dijk otřásli jen brankovou konstrukcí.
V Liverpoolu už dlouho vědí, že loňský titul neobhájí a jedenáct ligových porážek znamená už teď, že to pro ně byla nejhorší sezona za posledních jedenáct let.
Provizorní kouč Chelsea Calum McFarlane si připsal první bod a načerpal trochu optimismu před finále Anglického poháru, v němž jeho svěřenci nastoupí za týden ve Wembley proti Manchesteru City.
Z Premier League půjde do milionářské soutěže pět klubů, ale už v neděli může Liverpool předstihnout pátá Aston Villa a šanci má i šestý Bournemouth, který zvítězil na hřišti Fulhamu 1:0. Hrál od 39. minuty bez vyloučeného Christieho, ale síly se rychle vyrovnaly, když se na druhé straně provinil proti pravidlům Dán Andersen. Po přestávce zařídil body devatenáctiletý Brazilec Rayan.
Bournemouth je už 16 ligových zápasů bez porážky, čímž se nemůže pochlubit žádný jiný tým v pěti prestižních ligách. Bodově naprázdno vyšel naposledy na začátku ledna s Arsenalem a má reálnou šanci, že se na podzim poprvé představí v pohárové Evropě.
K sestupu odsouzený Wolverhampton prohrál v Brightonu 0:3. Ladislav Krejčí, který kvůli poranění krku vynechal dva předchozí zápasy, byl už alespoň na lavičce hostů. Obrana vlků bez něj inkasovala hned v první minutě a v páté znovu.
Manchester United se po třech výhrách v řadě musel spokojit s bezbrankovou remízou na hřišti nováčka v Sunderlandu, když na domácí branku mířila jen jediná střela. Přesto zůstává bezpečně třetí a prozatímní trenér Michael Carrick může být spokojen, protože v 15 zápasech od svého příchodu získal 33 bodů a prohrál jen dvakrát.
Výsledky 36. kola anglické fotbalové ligy
Liverpool – Chelsea 1:1 (6. Gravenberch – 35. Fernández)
Brighton – Wolverhampton 3:0 (1. Hinshelwood, 5. Dunk, 86. Minteh)
Fulham – Bournemouth 0:1 (53. Rayan)
Sunderland – Manchester United 0:0