Chci si užít tento nejkrásnější okamžik kariéry, řekl Saibárí po druhém gólu na MS

O obě branky Maroka na probíhajícím světovém šampionátu se zatím postaral jediný hráč. Ismáíl Saibárí rozhodl zápas proti Skotsku, ve kterém Maroko zvítězilo 1:0 a vysloužil si ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Pro samotného střelce se jedná o nejkrásnější moment kariéry a splněný sen. Po turnaji navíc zřejmě přestoupí na klubové úrovni do Bayernu Mnichov, který je za něj připraven zaplatit 55 milionů eur.
Když s trofejí pro nejlepšího hráče zápasu v rukách předstoupil před novináře, otázky na Bayern odmítl. „Teď si chci užít tenhle nejkrásnější okamžik své kariéry. Splnil se mi sen, jsem šťastný, že jsem dal dva góly na mistrovství světa, ale ještě víc mě těší, že máme čtyři body,“ řekl.
Narodil se marockým rodičům ve Španělsku a vyrostl v Belgii, kde také začal hrát fotbal. A protože tam získal i občanství, chtěl ho vzít tehdejší trenér Rudých ďáblů Roberto Martinez v roce 2022 na mistrovství světa do Kataru.
„Bylo to skvělé, ale já jsem odpověděl, že moje srdce patří Maroku,“ vysvětlil, proč tehdy lákavou nabídku odmítl. Do marockého týmu pro turnaj v Kataru se ale nevešel a cestu do semifinále sledoval jen v televizi. „Když se rozhodujete, koho budete reprezentovat, nevybíráte si toho, kde budete mít větší šanci hrát. Rozhoduje srdce,“ vysvětlil, že své volby nelituje.
Debut v seniorské reprezentaci si odbyl až v následujícím roce. To už měl za sebou první zápasy v Eindhovenu, kam přestoupil z belgického Genku za pouhých 200 tisíc eur. Za tři roky se vypracoval v klíčovou postavu PSV a pomohl klubu ke třem titulům v řadě. V poslední sezoně dal 15 branek, připsal si osm asistencí a byl zvolen nejlepším hráčem nizozemské ligy.
Jeho střelecká produktivita výrazně vzrostla a i pro to má Saibárí vysvětlení. „Dřív jsem si v šanci říkal: Nesmím minout. Teď si říkám: Dám gól,“ popsal změnu ve svém nastavení. A zavzpomínal i na to, že jeho cesta do profesionálního fotbalu nebyla vůbec jednoduchá. Jako dítě měl problémy s nohama, naučil se chodit až ve dvou letech a jen se speciální ortopedickou pomůckou. A z akademie Anderlechtu ho brzy vyhodili. „Řekli mi, že jsem moc tlustý,“ prozradil s odstupem času.
Belgický trenér Bayernu Mnichov Vincent Kompany o něj hodně stál a teď už je jisté, že pro novou sezonu může plánovat jeho spolupráci s anglickým kanonýrem Harrym Kanem. Lékařský štáb Bayernu ho přímo v tréninkovém kempu marocké reprezentace v New Jersey podrobil zdravotní prohlídce a po ní už nic nebrání podpisu pětileté smlouvy.
Oficiálně bude zveřejněna až 1. července, kdy se v bundeslize otevírá přestupové okno. Ale už teď je jisté, že Saibárí bude druhým nejdražším marockým fotbalistou. Jen kapitán Ašraf Hakimí byl v roce 2021 při svém přestupu z Interu Milán do Paris St. Germain ještě o pět milionů eur dražší.
V Eindhovenu hraje Saibárí v záloze, ale v reprezentaci ho trenér Muhammad Vahbí staví na hrot. „Nemůžete mít na hřišti čtyři desítky, A když chci nasadit všechny nejlepší hráče, musím jim najít místo,“ připomněl Vahbí, že stejnou roli jako Saibárí hrají ve svých klubech Díaz, Channús i Únahí.
Saibárího výkon zaujal i někdejšího francouzského kanonýra Thierryho Henryho. „Líbí se mi, jak hraje. To, jak dokáže útočit zprava, zleva, ze středu. A jeho zakončení v obou zápasech bylo perfektní. Nedivím se, že ho chce mít Kompany ve svém týmu,“ řekl Henry, když komentoval zápas pro televizi Fox.
I trenér Vahbí má radost z chystaného přestupu, ale zároveň se trochu obává, aby Saibárí enormní zájem unesl.. „Jsme pyšní, že marocký fotbalista bude hrát v tak velkém klubu, jako je Bayern. Ale věřím, že Kompany chápe, že teď je jeho prioritou mistrovství světa a že potřebuje klid,“ řekl marocký kouč.
Dobře si uvědomuje, jak je pro něj Saibárí důležitý. „ V zakončení nám chybí větší efektivita. Ještěže nás drží Saibárí, ale doufám, že se přidají i další hráči,“ řekl Vahbí už s výhledem na poslední utkání ve skupině proti outsiderovi z Haiti.
Na to se těší i zatím jediný marocký střelec. Sám se jako hvězda necítí. „Snažím se jen pomoci týmu. Jsme tady všichni jako rodina, na hřišti i mimo něj. Máme jeden cíl a jeden sen – vyhrát každý zápas,“ řekl Saibárí.