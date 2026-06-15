Reprezentaci trápí slunce. Uvítal bych mraky nebo aspoň zataženou střechu, říká Zelený

Čeští fotbalisté již pilně trénují na zřejmě klíčový zápas skupiny MS proti Jihoafrické republice. Jaroslav Zelený mluvil v USA o tropickém počasí, které týmu ztěžuje přípravu. Sám by uvítal pokles teplot. Je také rád za možnost zatažené střechy na stadionu v Atlantě. Přímý přenos utkání sledujte ve čtvrtek od 18:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Zelený dostal na úvod šampionátu přednost před Davidem Juráskem. „Výkon nebyl špatný. Ale celé mi to zkazilo to, že jsem byl namočený do situace, která předcházela druhému gólu, a že jsme ztratili vedení. Kdybychom uhráli aspoň bod, tak by byl pocit pro mě osobně daleko lepší. I s ohledem na to, že Korea byla velmi dobrá. Mrzí mě, že jsme nezískali aspoň bod. Hodně mi to celé zkazilo,“ řekl.
Litoval, že jeho tým neudržel proti Korejcům vedení. „Všichni víme, že to nebylo ideální v našem případě. Chtěli jsme vypadat jinak, zvládnout to i výsledkově jinak, na to není potřeba žádné hodnocení. Na to je každý soudný dost, aby to věděl sám,“ podotkl Zelený.
Je mu jasné, že český tým musí v boji o postup bezpodmínečně bodovat ve čtvrtečním utkání s Jihoafrickou republikou. Na závěr skupiny ho čeká domácí Mexiko. „Vzhledem k tomu, že máte ve skupině jen tři zápasy, každý z nich je klíčový. Pro nás byl klíčový i ten první. Kdybychom uhráli nějaký výsledek, extrémně vám to pomůže, protože potom rozhoduje každý bod i gól. Ale bohužel jsme to nezvládli. S Jihoafrickou republikou je potřeba to zvládnout. Mexiko poté bude asi tvrdší oříšek, takže do zápasu s JAR musíme dát všechno a bezpodmínečně ho zvládnout,“ řekl Zelený.
Jihoafričané na úvod turnaje podlehli Mexiku 0:2. „Soupeř bude typologicky jiný. Korea měla hodně rychlostních typů, JAR má více silových hráčů. Myslím, že hra bude trochu fyzičtější. Viděl jsem jejich první bláznivý zápas. Jsou v podobné situaci jako my, navíc nedali gól, takže jsou na tom ještě o trochu hůř. V tuhle chvíli jsou na posledním místě a budou to vnímat stejně jako my. Bude to buď, anebo. Jakmile neudělají něco s námi, bude to pro ně šlus. Je potřeba, abychom se připravili lépe než oni a zápas zvládli vítězně,“ podotkl Zelený.
Těší se na stadion v Atlantě, který má i zatahovací střechu. „Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci, protože se hraje od 12 hodin, kdy na vás sluníčko pere úplně nejvíc. Předpověď zatím je, že by mohlo být oblačno, ale když jsme viděli nějaké zápasy, tak bylo úplně azuro. Samozřejmě to ztěžuje výkon v takovém počasí,“ přemítal Zelený. „Bude zajímavé si tam zahrát, podívat se na takové místo. Stadion je úplně odlišný, moderní, jak z jiné planety. Nebránil bych se tomu, aby střecha byla zatažená, ale ve výsledku je mi to asi jedno,“ doplnil.
V sobotu s mužstvem na základně u Dallasu navštívili během volného dne rodeo. „Když jsme tam přijížděli, tak to bylo jak návrat v čase, byl jsem z toho celkem vyplesklý. Člověk to zná jen z filmů. Mně se tohle extrémně líbí, takže já jsem byl nadšený,“ líčil Zelený. Se spoluhráči navlékli tradiční kovbojské klobouky. „Chtěl jsem si koupit nějaký pěkný, ale když jsem viděl cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si slamák,“ smál se. „I tak z toho mám radost. Myslím, že si to užili všichni. Někdo víc, někdo méně, ale bylo to pro nás dobré rozptýlení,“ shrnul.