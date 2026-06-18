Nejsme zahnaní do kouta. Jen musíme být sebevědomější, burcuje kapitán Krejčí

Český tým dnes večer čeká patrně klíčový zápas na letošním MS. Kapitán Ladislav Krejčí si uvědomuje, co tým proti Jihoafrické republice potřebuje předvést, zároveň ale necítí, že by mužstvo bylo zahnáno do kouta. Sedmadvacetiletý obránce Wolverhamptonu věří, že jeho tým bude sebevědomější. Přímý přenos utkání sledujte od 18:00 na ČT sport a ČT sport Plus, studio startuje již v 16:45.
Český celek potřebuje v druhém duelu na turnaji zvítězit, jinak by se mu velmi vzdálil postup ze skupiny. „Situaci si uvědomujeme. Víme, že to musíme zvládnout, jak je to důležité utkání. Jestli jsme zahnaní do kouta? Dá se to tak nazvat, ale já to tak nevidím. Uděláme nicméně absolutní maximum, abychom v utkání zvítězili. Víme, jakou důležitost ten zápas pro zbytek turnaje má,“ řekl Krejčí.
Jihoafričané na úvod šampionátu rovněž prohráli, Mexiku podlehli 0:2. „Všichni si uvědomujeme, jaký nás čeká soupeř a připravujeme se na to celý týden. U videa i na hřišti. Nebude to nic jednoduchého, víme o jejich silných i slabých stránkách. Zároveň si uvědomujeme, co musíme zlepšit ve vlastní hře oproti prvnímu utkání s Koreou,“ poznamenal Krejčí.
„Klíčem k úspěchu v zápase je, aby náš projev byl sebevědomější a dostali jsme do nebezpečných prostorů naše důležité ofenzivní hráče. Musíme do výhodných pozic dostat nejen (útočníka) Patrika Schicka, ale i všechny ostatní hráče,“ doplnil autor jediné české branky z duelu proti Korejcům.
Zápas v Atlantě bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat jako teprve druhá žena v historii. „Asi jsem ještě nezažil, aby můj zápas pískala žena, ale nevidím v tom jakýkoliv problém. Je to o kvalitě výkonu bez ohledu na to, jestli je to žena, nebo muž. Pokud má člověk kvalitu a cit rozhodovat takové utkání, tak jsem jedině pro. Přeju jim, aby se jim zápas podařil,“ konstatoval Krejčí.
Na rozdíl od utkání v Guadalajaře se tentokrát nebude hrát ve vysoké nadmořské výšce. „Už jsme se o tom hodně bavili hned po zápase. Pocítili jsme hlavně to, jak odlišně se choval míč po nákopu. Museli jsme si na to v prvních minutách zvyknout, různě to plavalo. Na to podle mě nadmořská výška měla vliv,“ mínil Krejčí.
„Pak už to bylo hodně individuální. V prvním poločase jsme to vůbec nepociťovali, na konci těžko spekulovat. Každopádně jsme necítili nic, co by nás ovlivnilo natolik, abychom na to museli dávat větší pozornost. Teď máme podmínky podobné jako v Evropě,“ podotkl Krejčí.
Zápas začne v Atlantě netradičně v pravé poledne tamního času. „Je to jen o upravení denního režimu, jídla, spánku i regenerace. Fotbal hrajeme už dostatečně dlouho a víme, jak se s tím vyrovnat. Nevidím v tom problém,“ doplnil kapitán.