Koubek po Guatemale: Dostávali jsme se do toho pomalu, rozhodli střídající hráči

Čeští fotbalisté za sebou mají generálku na mistrovství světa. Guatemalu porazili 3:1, jejich výkon však optimální nebyl. Trenér Miroslav Koubek po utkání ocenil přínos střídajících hráčů, kteří zápas rozhodli. Odmítl ale, že by mu zamotali hlavu při skládání základní sestavy.
Národní tým po nerozhodném poločase rozhodl generálku s outsiderem v posledních 20 minutách. „Byl to hodně houževnatý soupeř. Dokud měli hodně sil, byli důslední. Hráli zezadu a my se do nich těžko dostávali. Náš přechod do útoku byl v první půli pomalejší, rozehrávka trvala moc dlouho,“ řekl Koubek po utkání.
„Hráli jsme příliš do šířky, chyběly náběhy, lepší pohyb i kombinace. Tohle všechno přišlo až ve druhé půli, tam to bylo v pořádku. Rozhýbali jsme to, byly tam dobré a zajímavé akce. Dařilo se nám i po technické stránce, soupeře jsme už nepouštěli za půlku. Jsme rádi, že generálka byla vítězná,“ doplnil.
Náhradníci předvedli výraznější výkon než řada opor, které v prvním poločase naskočily poté, co nezasáhly do nedělního úvodního přípravného duelu před šampionátem v Praze proti Kosovu. „Střídající hráči do toho vstoupili dobře a soupeře dorazili. Ale pozor: první sestava to měla těžší, protože soupeř měl sílu. Když jste víc u balonu, což jsme byli a proti Guatemale být musíme, soupeře postupně utaháte,“ podotkl Koubek.
Za výkon střídající hráčů byl rád. „Je to jen dobře. Asi bych to nenazýval zamotáním hlavy, protože hráči, kteří nastoupili v první půli, poslední dva týdny stáli. Takže i pro ně to bylo užitečné. Pokud kluci, kteří přišli do druhé půle, prokázali dobrou výkonnost, je to dobrý signál. Máme kostru, víme, co je stabilita, a touto cestou chceme jít dál,“ prohlásil Koubek.
Skóre otevřel v úvodu Patrik Schick. Vítězný gól dal v 72. minutě Tomáš Chorý, pojistku pak další střídající hráč Denis Višinský. „Tomáš je hráčem pro speciální situace a dnes to dokázal. Ale pozor, i Patrik Schick si splnil svoje. Útočníci se prosadili, z toho mám radost,“ pochvaloval si Koubek.
V první půli český tým pustil Guatemalce do několika nebezpečných brejků. „Pokud hrajete takový zápas, stává se to. Čtyři nebo pět kontrů bylo kvalitně provedených, špatně se to chytá. Pravda je, že některá obranná řešení nebyla úplně rozhodná. Měli bychom být v soubojích zaťatější, potíže nám dělal hlavně jejich dlouhý hroťák, nechovali jsme se při jeho hlídání úplně dobře,“ uvedl Koubek.
Jeho svěřenci se po přípravě v New Yorku přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Do turnaje v USA, Kanadě a Mexiku vstoupí za týden soubojem s Koreou. Dalšími soupeři ve skupině A budou Jihoafrická republika a domácí Mexičané.
„V Dallasu panují horka, takže jsem udělal ranní tréninky, abychom mužstvo nevysávali ještě před prvním zápasem. Věřím, že teploty budou přijatelné. Odpoledne je 35 stupňů Celsia, to je vyloučené,“ řekl Koubek. „Potrénujeme, zregenerujeme. Je to ligový denní cyklus, čtvrtek, čtvrtek, neděle, neděle. Metody, jak během týdne postupovat, jsem za ta léta načerpal a uplatníme je,“ dodal kouč směrem k nadcházejícímu programu.