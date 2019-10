Češi odčinili debakl z Wembley, po srdnatém výkonu skolili Anglii 2:1

Česko - Anglie 2:1 (1:1)

Branky: 9. Brabec, 85. Ondrášek - 5. Kane z pen. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.). ŽK: Jankto - Rose, Sterling, J. Henderson. Diváci: 18 651.

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust (90. Zmrhal), Souček, Darida, Král, Jankto (82. Kopic) - Schick (65. Ondrášek). Trenér: Šilhavý.

Anglie: Pickford - Trippier, Keane, Maguire, Rose - J. Henderson, Rice (88. Abraham), Mount (72. Barkley) - Sancho (73. Rashford), Kane, Sterling. Trenér: Southgate.

Jaroslav Šilhavý (trenér Česka): "Ještě tomu nemůžu věřit, s tak silným mužstvem jsme dokázali zvítězit. Myslím, že za ten týmový výkon i výkon jednotlivců jsme si to zasloužili. Napadali jsme Anglii a možná je trošku zaskočili. Ani po tom rychlém gólu, který jsme dostali z penalty, jsme se nepoložili. Dokázali jsme rychle vyrovnat a v prvním poločase jsme měli víc ze hry. Druhý poločas jsme se dostali pod tlak, ale zvládli jsme to takovým nadšením, touhou. Bylo vidět, že naši kluci se o to chtějí poprat, jdou si za tím, chtějí vyhrát. Samozřejmě jsme Euru blíž, to vítězství je nečekané. Ale pořád je tady ten zápas s Kosovem, ten musíme zvládnout."

Gareth Southgate (trenér Anglie): "Samozřejmě jsme něco takového nechtěli zažít. Ztráceli jsme balony, neměli jsme míč tak, jak jsme chtěli. První poločas jsme si nevytvořili dost šancí. Ve druhém poločase sice ano, ale žádnou se nám nepovedlo proměnit. Musím uznat, že Češi hráli opravdu naprosto skvěle. Beru za ten výkon zodpovědnost na sebe. Nečekali jsme, že náš výkon bude tak slabý. Ale i naši hráči jsou lidé a tohle to byl jeden z večerů, kdy se to ukázalo."