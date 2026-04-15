Celé dvojutkání byla loupež, zlobí se barcelonský Raphinha na rozhodčí

Vyřazení Barcelony ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Atléticem Madrid připisuje Raphinha v neposlední řadě chybám rozhodčích. Devětadvacetiletý brazilský útočník, který kvůli zranění stehenního svalu z březnového utkání za reprezentaci zmeškal domácí úvodní zápas i úterní odvetu, se podivoval nad vyloučeními v obou zápasech a tvrdil, že sudí Kataláncům ukradli postup. Podle svých slov nechápe, proč se rozhodčí tolik bojí postupu Barcelony. Ta stejně jako po prvním duelu podá oficiální stížnost k UEFA.
„Hráli jsme velmi dobře, ale ukradli nám postup,“ řekl Raphinha po odvetě, v níž Barceloně nestačilo kvůli domácí porážce 0:2 ani vítězství 2:1. „Rozhodčí měl spoustu problémů. Některá jeho rozhodnutí byla neuvěřitelná. Ani nevím, kolik faulů Atlético udělalo, a on za ně neudělil ani kartu,“ podivoval se Raphinha nad tím, že Atlético dohrálo zápas bez jediného napomínání, i když mělo téměř dvakrát tolik faulů než soupeř (15:8).
Oba zápasy provázely sporné situace, které rozhodčí v drtivé většině posoudili v neprospěch Barcelony. V úvodním domácím duelu nejprve sudí István Kovács až po zásahu od videa a přezkoumání situace ze záznamu na konci první půle vyloučil Paua Cubarsího. Krátce předtím přitom mohl dostat červenou kartu i hostující Koke, rumunský arbitr ho ale po ostrém zákroku od druhého napomínání ušetřil.
Po změně stran za stavu 0:1 vzal střídající Marc Pubill ve vápně míč do ruky poté, co se zdálo, že gólman Juan Musso již rozehrál. Kovács penaltu pro Barcelonu nenařídil. Pubillovi navíc po napomínání ze závěru první půle mohla hrozit druhá žlutá karta a vyloučení. Katalánský klub podal proti této situaci oficiální protest, který však UEFA v předvečer odvety zamítla jako nepřípustný.
Také v úterý Barcelona dohrávala v oslabení. Francouzský sudí Clément Turpin za stavu 1:2 v 79. minutě vyloučil Erica Garcíu za zákrok na unikajícího Alexandera Sorlotha. Sám nejprve červenou kartu neudělil, k nejpřísnějšímu trestu sáhl až po přezkoumání situace u monitoru.
„Je lidské udělat jednu chybu, ale aby se to stalo znovu v dalším zápase? Bylo to těžké. Zvlášť když vidíme, že musíme vynaložit třikrát větší úsilí, abychom zápas vyhráli. Opravdu chci pochopit, proč se (rozhodčí) tolik bojí, že Barcelona postoupí. Celé dvojutkání byla loupež,“ zlobil se Raphinha.
Barcelona stejně jako po prvním duelu podá oficiální protest. „Včerejší rozhodování jak na hřišti, tak u videa bylo ostudné. To, co nám udělali, je neakceptovatelné. Už v prvním zápase nám neuznali jasnou penaltu a vyloučili jednoho z našich hráčů za zákrok na žlutou kartu. Říkat, že rozhodčí zvýhodňují Barcelonu, je nestoudnost. Stačí se podívat na tenhle dvojzápas,“ citoval prezidenta klubu Joana Laportu deník Mundo Deportivo.
Podle Laporty sudí v odvetě poškodili Barcelonu ve čtyřech situacích. „Eric García nebyl posledním hráčem, protože Koundé se mohl dostat k míči. Sudí udělil žlutou kartu, což bylo správné rozhodnutí, VAR (videorozhodčí) ho donutil verdikt změnit. Gól Ferrana (Torrese) měl platit, byla tam také penalta na (Daniho) Olma a Fermínu Lópezovi roztrhli obličej, což se obešlo bez karty,“ uvedl Laporta.
Podle některých španělských médií může Raphinhovi hrozit za ostré výroky i disciplinární trest od UEFA. Trenér Barcelony Hansi Flick na rozdíl od prvního utkání tentokrát odmítl výkon rozhodčího komentovat.
Domácí hráči Raphinhova slova odmítli. „Vypadá to, jako by byly tři neodpískané penalty nebo čtyři červené karty. Barcelona je tým, který velmi respektuji, ale je šílené snažit se tohle vykreslit jako loupež,“ řekl brankář Musso.
Argentinský gólman se za polovinou úvodního dějství za stavu 0:2 blýskl klíčovým zákrokem proti hlavičce osamoceného Fermína Lópeze. Padající barcelonský záložník narazil hlavou do Mussovy kopačky a utrpěl krvavé zranění.
Jednatřicetiletý gólman byl přesvědčen, že o zákrok na penaltu nešlo. „To já jsem byl ten, který dostal úder. Můj pohyb byl normální, to on mi narazil do nohy,“ tvrdil Musso, který mezi tyčemi ve dvojzápase nahradil zraněnou jedničku Jana Oblaka.