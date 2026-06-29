Bývalý reprezentant Krmenčík ukončil kariéru. Chybí mi motivace, odůvodnil

Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru. Serveru sport.cz třiatřicetiletý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec řekl, že už nemá motivaci. V kariéře získal tři mistrovské tituly s Plzní, vyhrál belgickou ligu s Bruggami či Řecký pohár s PAOK Soluň. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva.
„Dospěl jsem k závěru, že fotbalu už nemám co dát. V Česku jsem vyhrál, co se dalo. Víc už nedokážu,“ řekl Krmenčík. „Chybí mi motivace, chtíč jít přes bolest. Už jsem nechtěl přepínat bolavé achilovky, kolena, která mají za sebou tři operace. Chci se věnovat rodině,“ pokračoval.
Českou ligu vyhrál Krmenčík při dvou angažmá v Plzni v letech 2011, 2016 a 2018, k tomu poslednímu přispěl 16 góly a stal se králem ligových střelců. Nejvyšší domácí soutěž hrál také za Duklu, Ostravu a Slavii, s níž byl v roce 2022 vicemistrem. Na kontě má 193 ligových startů a nastřílel v nich 62 branek.
Na zahraničních angažmá působil vedle Brugg a Soluně také v Jakartě a Limassolu. V reprezentaci Krmenčík v letech 2016 až 2021 odehrál 35 utkání a dal devět gólů.
„Když začínáte v mládeži ve velkém klubu, chcete se jednou dostat do áčka. Když to nastane, toužíte odehrát aspoň jeden zápas, dát jeden gól. Pak chcete přestoupit do zahraničí, za dobré peníze, chcete tam něco vyhrát. Pak se toužíte dostat i do reprezentace, dát za ni gól. Všechno tohle se mi povedlo. Víc už nelze,“ konstatoval Krmenčík.