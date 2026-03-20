Byla to horská dráha. Na Sigmu jsem hrdý, přiznal Janotka

Tomáš Janotka i přes vyřazení v osmifinále Konferenční ligy na Olomouci ocenil, jak se v soutěži prezentovala. Po porážce 0:2 na hřišti bundesligové Mohuče kouč Sigmy řekl, že získané zkušenosti se na jeho svěřencích projeví v dalších zápasech i sezonách.
„Jsem na tým hrdý, jak se v celé soutěži prezentoval. Je jasné, že teď jsme zklamaní, ale až tohle opadne, budeme na Konferenční ligu vzpomínat v dobrém, i když to byla mnohdy jízda na horské dráze,“ řekl Janotka.
Na celkovém vystoupení Sigmy v Konferenční lize hledal pozitiva i v kontextu celého českého fotbalu. „Kdo by čekal, že Sigma bude takto hájit prapor českého fotbalu. Dostali jsme se mezi šestnáct nejlepších a to je obrovský úspěch. Všichni v klubu můžou být právem hrdí, kam jsme při putování Evropou došli. Přál bych všem víc takových zážitků. Je to nezpochybnitelné a hmatatelné,“ doplnil čtyřiačtyřicetiletý kouč.
Zápas se v Mohučí hrál před bouřlivou kulisou více než 30 tisíc diváků a završil cestu Hanáků soutěží. Janotka před novináři přemítal, kdo ze současného kádru vůbec někdy takovou atmosféru zažil. „Asi bych to spočítal na prstech jedné ruky. Já jsem během zápasu mohl na hráče volat, jak jsem chtěl a co jsem chtěl, ale nikdo mě neslyšel. Ta kulisa byla neskutečná a jsem rád, že jsme si to všichni užili,“ konstatoval Janotka.
České týmy nad německými soupeři v posledních dvanácti pohárových zápasech nedokázaly zvítězit a už pětkrát po sobě jim nedaly ani gól. Hanáci prokletí nezlomili. „Musíme si naprosto objektivně přiznat, že Mohuč byla nad naše síly. Je to o kvalitě hráčů. Měli jsme hrát trochu pestřeji, vždy jsme narazili, oni mají skvělou organizaci hry a skvělé individuální parametry,“ uvedl Janotka.
Olomouc se vrátila do evropských pohárů po sedmi letech, účast si vybojovala triumfem v domácím poháru. V předkole Evropské ligy nestačila na švédské Malmö po výsledcích 0:3 a 0:2. Poté spadla do ligové fáze Konferenční ligy. V ní získala sedm bodů za dvě výhry, jednu remízu a tři porážky. V tabulce obsadila 24. místo, poslední postupové. V úvodním předkole play-off Hanáci vyřadili Lausanne po výsledcích 1:1 doma a 2:1 venku.
„Projeli jsme celou Evropu, vyzkoušeli jsme si celý kolotoč evropských pohárů, ať už hráči, či činovníci. Poznali jsme různé fotbalové kultury jako nováček, přesto jsme neshořeli. Je to pro všechny velká inspirace do další práce. Tohle si nikde nekoupíte, to si musíte odmakat,“ dodal Janotka.