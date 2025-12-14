Bayern Mnichov ztratil ve 14. kole body, když pouze remizoval. Lídr německé fotbalové ligy hrál s poslední Mohučí 2:2 a bod favoritům v 87. minutě zachránil z penalty Harry Kane. Dortmund remizoval na hřišti Freiburgu 1:1 a bodově se dotáhl na druhé Lipsko, které v sobotu prohrálo v Berlíně s Unionem 1:3. Oba celky ztrácejí na vedoucí Bayern devět bodů.
Bayern remizoval s poslední Mohučí, bod zachraňoval z penalty Kane
Bayern se sice po půlhodině ujal vedení zásluhou Karla, Mohuč ale překvapila gólem do šatny. Po standardní situaci se při svém druhém bundesligovém startu premiérově prosadil osmnáctiletý polský obránce Potulski.
V 67. minutě navíc domácí obrana nechala ve vápně nehlídaného I Če-songa, jenž hlavou zužitkoval přesný Bellův centr a nečekaně poslal outsidera do vedení.
Úřadující německý mistr pak těžko zdolával houževnatou obranu Mohuče a k dělbě bodů si musel pomoci penaltou, proti níž hosté vehementně protestovali.
Potulski krátce přidržel Kanea za dres, anglický kanonýr jeho prohřešku využil a skácel se k zemi, načež sám penaltu proměnil. Připsal si 80. gól v bundeslize. Bayern ve 14. kole pokořil metu 50 nastřílených branek a vytvořil nový rekord soutěže.
Dortmund v prvním poločase promarnil několik šancí. V 21. minutě ještě trefil Chukwuemeka tyč, ale o deset minut později už Bensebajní zblízka prolomil bezbrankový stav. V 53. minutě však musel Bellingham ze hřiště po faulu na Treua, který se pokoušel zachytit nešikovnou přihrávku hostujícího brankáře Kobela.
Domácí využili početní převahu a našli víc prostoru k útoku. V 73. minutě Kobel sice vyrazil Suzukiho střelu na břevno, ale míč se odrazil k Hölerovi, ten jej prvním dotykem zpracoval a volejem rozhodl o dělbě bodů.
Stuttgart zvítězil v Brémách 4:0 a uspěl po třech ztrátách. Těsně před přestávkou zajistili hostům dvougólové vedení Chanús a Leweling.
Werder od 59. minuty dohrával bez vyloučeného Coulibalyho a potřetí inkasoval po osmé ligové trefě nejlepšího střelce týmu Undava. V nastavení uzavřel skóre střídající Führich. Stuttgart poskočil na poslední pohárové šesté místo.
Výsledky 14. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 14. kola německé fotbalové ligy
Freiburg – Dortmund 1:1 (75. Höler – 31. Bensebajní), Bayern Mnichov – Mohuč 2:2 (29. Karl, 87. Kane z pen. – 45.+2 Potulski, 67. I Če-song), Brémy – Stuttgart 0:4 (40. Chanús, 44. Leweling, 79. Undav, 90.+7 Führich).