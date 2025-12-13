Hoffenheim s českými fotbalisty byl úspěšný. V Bundeslize vyhrál jasně 4:1 nad Hamburkem a v neúplné tabulce se posunul na čtvrté místo. Čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč nastoupili v základní sestavě. Hranáč odehrál v obraně celý zápas, Coufal střídal v 88. minutě. Útočník Adam Hložek do utkání naskočil stejně jako v minulém kole na hřišti Dortmundu v 80. minutě. Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka porazil Kolín nad Rýnem 2:0.
Hoffenheim deklasoval Hamburk, k výhře přispěli všichni tři Češi
Hoffenheim svou čtyřgólovou porci rovnoměrně rozložil do obou poločasů. V tom prvním se nejprve prosadil hlavou Prömel, který následně asistoval obránci Kabakovi u druhé branky. Po změně stran skóroval Lemperle, jehož gólu předcházel Coufalův centr, který na střelce branky prodloužil Touré. Čtvrtou branku přidal střídající Asllani.
Hamburku se podařilo snížit v závěru, když brejkovou situaci završil gólem střídající Phillipe. Francouz pak v nastaveném čase neproměnil penaltu, u které podklouzl a překopl branku.
Leverkusen uspěl v porýnském derby i bez Schicka, jenž nedohrál středeční zápas Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli poraněnému kotníku.
Zápas proti Kolínu nad Rýnem rozhodl v 66. minutě efektním kopem škorpiona francouzský útočník Terrier. Chvíli po něm se trefil ještě poprvé v sezoně kapitán Andrich. Leverkusen vyhrál po dvou ligových porážkách a je šestý o skóre před Hoffenheimem.
Eintracht Frankfurt zvítězil po čtyřech soutěžních zápasech, když porazil 1:0 Augsburg. Jedinou branku zápasu vstřelil v 68. minutě Japonec Doan. Frankfurt se posunul na páté místo neúplné tabulky. Augsburg nenavázal na vítězný debut nového kouče Manuela Bauma z minulého týdne proti Leverkusenu a je patnáctý.
St. Pauli přerušilo sérii 10 ligových kol bez výhry a porazilo 2:1 Heidenheim. Zápas rozhodl dvěma góly útočník Kaars, který se v dresu celku z Hamburku trefil dosud jen v Německém poháru. Druhý gól nizozemský fotbalista vstřelil v době, kdy St. Pauli hrálo v oslabení po vyloučení Smitha těsně před poločasem. Heidenheim se zmohl jen na snížení a v tabulce klesl na 17. místo. St. Pauli jej díky výhře a lepšímu skóre přeskočilo.
Německá fotbalová liga – 14. kolo:
