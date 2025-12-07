Ve 13. kole Bundesligy zvítězil Dortmund 2:0 nad Hoffenheimem, za nějž poprvé po zlomenině nohy nastoupil Adam Hložek. Do hry přišel v 80. minutě, jeho spoluhráči Robin Hranáč a Vladimír Coufal odehráli celý zápas.
Hoffenheim s uzdraveným Hložkem podlehl Dortmundu, severské derby ovládl Hamburk
Dortmund po brankách Brandta a Schlotterbecka prodloužil ligovou sérii neporazitelnosti na šest zápasů a v tabulce udržel krok s konkurenty. Ze třetího místa ztrácí Borussia na druhé Lipsko jediný bod. Pátý Hoffenheim poprvé v sezoně prohrál na hřišti soupeře a celkově zaznamenal první ligovou porážku od začátku října.
Fotbalisté Hamburku zvítězili 3:2 nad Brémami a ovládli severoněmecké derby. Šest minut před koncem rozhodl střídající Yussuf Poulsen, který skóroval poprvé v sezoně.
Hamburk zvítězil podruhé za sebou a i tentokrát vstřelil vítěznou branku v závěru. V zápase přitom prohrával, když se za hosty trefil těsně před poločasem záložník Stage. Nováček po změně stran skóre otočil, ale vedení mu vydrželo jen tři minuty, než mu ho zpět vrátil dánský útočník. Hamburk na domácí půdě porazil Brémy poprvé od roku 2016 a v tabulce se posunul na 13. místo. Werder je jedenáctý.
Výsledky 13. kola německé fotbalové ligy
Augsburg – Leverkusen 2:0 (6. Jannulis, 28. Kade)
Heidenheim – Freiburg 2:1 (59. Mainka, 90.+4 Schimmer – 40. Manzambi)
Kolín nad Rýnem – St. Pauli 1:1 (51. El Mala – 90.+4 Jones)
Stuttgart – Bayern Mnichov 0:5 (66., 82. z pen. a 88. Kane, 11. Laimer, 78. Stanišič)
Wolfsburg – Union Berlín 3:1 (10. Wimmer, 30. Amúra, 59. Majer)
Hamburk – Brémy 3:2 (63. Lokonga, 75. Vuškovič, 84. Poulsen – 45. Stage, 78. Njinmah) Dortmund – Hoffenheim 2:0 (43. Brandt, 60. Schlotterbeck).