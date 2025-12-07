Fotbal

Hoffenheim s uzdraveným Hložkem podlehl Dortmundu, severské derby ovládl Hamburk


před 16 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ve 13. kole Bundesligy zvítězil Dortmund 2:0 nad Hoffenheimem, za nějž poprvé po zlomenině nohy nastoupil Adam Hložek. Do hry přišel v 80. minutě, jeho spoluhráči Robin Hranáč a Vladimír Coufal odehráli celý zápas.

Dortmund po brankách Brandta a Schlotterbecka prodloužil ligovou sérii neporazitelnosti na šest zápasů a v tabulce udržel krok s konkurenty. Ze třetího místa ztrácí Borussia na druhé Lipsko jediný bod. Pátý Hoffenheim poprvé v sezoně prohrál na hřišti soupeře a celkově zaznamenal první ligovou porážku od začátku října.

Fotbalisté Hamburku zvítězili 3:2 nad Brémami a ovládli severoněmecké derby. Šest minut před koncem rozhodl střídající Yussuf Poulsen, který skóroval poprvé v sezoně.

Hamburk zvítězil podruhé za sebou a i tentokrát vstřelil vítěznou branku v závěru. V zápase přitom prohrával, když se za hosty trefil těsně před poločasem záložník Stage. Nováček po změně stran skóre otočil, ale vedení mu vydrželo jen tři minuty, než mu ho zpět vrátil dánský útočník. Hamburk na domácí půdě porazil Brémy poprvé od roku 2016 a v tabulce se posunul na 13. místo. Werder je jedenáctý.

Výsledky 13. kola německé fotbalové ligy

Augsburg – Leverkusen 2:0 (6. Jannulis, 28. Kade)
Heidenheim – Freiburg 2:1 (59. Mainka, 90.+4 Schimmer – 40. Manzambi)
Kolín nad Rýnem – St. Pauli 1:1 (51. El Mala – 90.+4 Jones)
Stuttgart – Bayern Mnichov 0:5 (66., 82. z pen. a 88. Kane, 11. Laimer, 78. Stanišič)
Wolfsburg – Union Berlín 3:1 (10. Wimmer, 30. Amúra, 59. Majer)
Hamburk – Brémy 3:2 (63. Lokonga, 75. Vuškovič, 84. Poulsen – 45. Stage, 78. Njinmah) Dortmund – Hoffenheim 2:0 (43. Brandt, 60. Schlotterbeck).

Související články

Bayern deklasoval Stuttgart 5:0, Schick za Bayer odehrál celý zápas

6. 12. 2025

Bayern deklasoval Stuttgart 5:0, Schick za Bayer odehrál celý zápas

O vítězství Hamburku se postaral střídající Vieira

30. 11. 2025

O vítězství Hamburku se postaral střídající Vieira
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.