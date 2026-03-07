Čeští obránci se s Hoffenheimem stále drží na třetí příčce Bundesligy. S Vladimírem Coufalem v sestavě Hoffenheim zvítězil na hřišti posledního Heidenheimu 4:2. Robin Hranáč naskočil do hry v 77. minutě. Mohuč před čtvrtečním utkáním Konferenční ligy s Olomoucí gólem v závěru zachránila bod za remízu 2:2 se Stuttgartem. Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka remizoval ve Freiburgu 3:3.
Hoffenheim s českými beky stále drží třetí místo. Mohuč před duelem v Olomouci zachránila bod
Hoffenheim si v Heidenheimu snadno vybudoval třígólové vedení, dvakrát se trefil Prass a třetí zásah přidal Asllani. Domácí tým pak ale zvýšil aktivitu a zásluhou Kerbera snížil na 1:3. V 77. minutě přišel čtvrtý gól TSG, který po minutě na hřišti vstřelil Lemperle. V závěru se ještě jednou trefil Kerbera, ale víc už jeho tým utkání nezdramatizoval.
Mohuč šla sice do druhého poločasu s jednobrankovým náskokem po brance I Če-songa, ale Stuttgart nejprve v 76. minutě vyrovnal gólem Demiroviče a za dalších 60 sekund skóre otočil Undav. Devětadvacetiletý útočník se tak s 15 ligovými trefami osamostatnil na druhém místě střelecké tabulky před Díazem z Bayernu. Suverénně první je další hráč Bayernu Kane s 30 přesnými zásahy.
Čtvrteční soupeř Sigmy ale nesložil zbraně a v závěrečném nastavení hlavou vyrovnal da Costa. Mohuč v lize čeká na výhru už čtyři kola, z posledních tří utkání vždy odešla s bodem. Ze 14. místa má na barážovou příčku jen dvoubodový náskok, šestnácté Brémy v neděli nastoupí v Berlíně proti Unionu. Stuttgart zůstal o skóre čtvrtý před Lipskem, jež po obratu zvítězilo nad Augsburgem 2:1.
Leverkusen dvakrát prohrával po brankách Grifa a Suzukiho, na obě ale dokázal odpovědět díky Kofanemu a Grimaldovi a v 52. minutě otočil skóre zásluhou Terriera. Freiburg se ale nevzdal a čtyři minuty před koncem vybojoval bod zásluhou Ginterovy hlavičky. Bayernu opět chyběl Patrik Schick, který laboruje se svalovým zraněním. Leverkusen je v tabulce šestý s tříbodovou ztrátou na příčky zaručující Ligu mistrů.
Kolín proti Dortmundu odstartoval velkou aktivitou, ale přesto inkasoval jako první. Guirassy si zkušeně pohlídal ofsajdové postavení a zužitkoval Beierův oblouček přes domácí obranu. Guinejský útočník se prosadil podvanácté v sezoně.
Domácí pokračovali v dobrém výkonu, ale v nastavení prvního poločasu přišla druhá rána – Simpson-Pusey fauloval Beiera a byl vyloučen. Faulovaný útočník pak po hodině hry po efektní spolupráci s Brandtem zvýšil na 2:0. Kozli i přes oslabení v 88. minutě snížili gólem Kamiňského. V závěru zamkli Borussii do vápna a po ruce Couta se dožadovali penalty, ale marně.
Wolfsburg doma přišel o vedení a prohrál s Hamburkem 1:2. Všechny tři branky padly z pokutových kopů. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Eriksen. O 11 minut později odpověděl Vuškovič a obrat dokonal 13 minut po pauze Dompé. Hamburk zvítězil po třech kolech a na desátém místě jej od dnešního soupeře, který je na předposledním 17. místě, dělí devět bodů. VfL protáhl sérii bez vítězství na osm zápasů a na příčky zaručující záchranu ztrácí tři body.
Neuer se opět zranil
Kapitán Bayernu Mnichov Manuel Neuer se při návratu do branky po třítýdenní pauze opět zranil a čeká ho další přestávka. Klub uvedl, že si devětatřicetiletý fotbalový gólman v páteční bundesligové předehrávce proti Mönchengladbachu obnovil zranění levého lýtka. Nebude tak k dispozici minimálně v úterním úvodním osmifinále Ligy mistrů proti Bergamu.
Mistr světa z roku 2014 Neuer v pátek vydržel v brance jen poločas, po přestávce ho vystřídal Jonas Urbig. Jak dlouho bude hrající legenda Bayernu chybět, není jasné.
Německá fotbalová liga – 25. kolo:
Německá fotbalová liga – 25. kolo:
Freiburg – Leverkusen 3:3 (34. Grifo, 43. Suzuki, 86. Ginter – 37. Kofane, 45.+3 Grimaldo, 52. Terrier), Heidenheim – Hoffenheim 2:4 (62. a 84. Kerber – 26. a 45.+1 Prass, 49. Asllani, 78. Lemperle), Mohuč – Stuttgart 2:2 (39. I Če-song, 90.+1 da Costa – 76. Demirovič, 77. Undav), Lipsko – Augsburg 2:1 (76. Diomande, 90.+2 vlastní Schlotterbeck – 39. Fellhauer), Wolfsburg – Hamburk 1:2 (22. Eriksen z pen. – 32. Vuškovič z pen., 58. Dompé z pen.), Kolín nad Rýnem – Dortmund 1:2 (88. Kamiňski – 17. Guirassy, 60. Beier).