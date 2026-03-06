I bez zraněného střelce Harryho Kanea deklasoval Bayern Mnichov výsledkem 4:1 Mönchengladbach. Po páté výhře za sebou svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho zvýšili náskok v tabulce před Dortmundem, který před týdnem ve šlágru porazili, už na 14 bodů.
Bayern i bez Kanea nasázel čtyři góly Mönchengladbachu
Kapitán anglické reprezentace Kane Bayernu chyběl poprvé v sezoně kvůli drobnému zranění lýtka. Střelecky nejlepšího ligového kanonýra nahradili v prvním poločase Luis Díaz a Konrad Laimer a v druhé půli z penalty Jamal Musiala a Nicolas Jackson. Jediný gól Borussie, jež hrála od 55. minuty bez vyloučeného Rocca Reitze, vstřelil minutu před koncem sedmnáctiletý Wael Mohya.
Bayern se pohodovým vítězstvím naladil na úterní úvodní duel osmifinále Ligy mistrů na hřišti Bergama. Stínem na výhře je pouze zdravotní stav kapitána Manula Neuera, jenž při návratu po svalovém zranění vydržel v brance pouze první poločas a do druhého už nenastoupil.
Výsledky 25. kola německé fotbalové ligy:
Výsledky 25. kola německé fotbalové ligy:
Bayern Mnichov – Mönchengladbach 4:1 (33. Díaz, 45.+1 Laimer, 57. Musiala z pen., 79. Jackson – 89. Mohya).