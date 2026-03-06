Fotbal

Bayern i bez Kanea nasázel čtyři góly Mönchengladbachu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

I bez zraněného střelce Harryho Kanea deklasoval Bayern Mnichov výsledkem 4:1 Mönchengladbach. Po páté výhře za sebou svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho zvýšili náskok v tabulce před Dortmundem, který před týdnem ve šlágru porazili, už na 14 bodů.

Kapitán anglické reprezentace Kane Bayernu chyběl poprvé v sezoně kvůli drobnému zranění lýtka. Střelecky nejlepšího ligového kanonýra nahradili v prvním poločase Luis Díaz a Konrad Laimer a v druhé půli z penalty Jamal Musiala a Nicolas Jackson. Jediný gól Borussie, jež hrála od 55. minuty bez vyloučeného Rocca Reitze, vstřelil minutu před koncem sedmnáctiletý Wael Mohya.

Bayern se pohodovým vítězstvím naladil na úterní úvodní duel osmifinále Ligy mistrů na hřišti Bergama. Stínem na výhře je pouze zdravotní stav kapitána Manula Neuera, jenž při návratu po svalovém zranění vydržel v brance pouze první poločas a do druhého už nenastoupil.

Výsledky 25. kola německé fotbalové ligy:

Bayern Mnichov – Mönchengladbach 4:1 (33. Díaz, 45.+1 Laimer, 57. Musiala z pen., 79. Jackson – 89. Mohya).

Související článek:

Schick nenastoupil kvůli svalovému problému proti Hamburku

4. 3. 2026

Schick nenastoupil kvůli svalovému problému proti Hamburku
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.