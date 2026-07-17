Bude finálový zápas v ohrožení? Do New Yorku už dorazil smog z kanadských požárů

Nedělní vrchol fotbalového mistrovství světa se bude možná potýkat s problémy. Finále mezi Španělskem a Argentinou na stadionu v New Jersey poblíž New Yorku by mohl výrazně komplikovat smog z kouře po požárech v kanadské provincii Ontario.
„Doporučení v New Yorku je nevycházet na ulici bez respirátorů. Smog by mohl ovlivnit respirační choroby,“ říká z místa redaktor ČT sport Petr Kubásek.
Pro týmy to tak může být komplikace už nyní, kdy je v přípravě na finále čekají sobotní tréninky. „Myslím si, že je to dost výrazné ovlivnění, protože nikdo z trenérů nebude riskovat to, aby se stav nějakého hráče zhoršil natolik, aby nemohl nastoupit do finále,“ tvrdí expert ČT sport Luděk Zelenka.
FIFA společně s meteorology situaci monitoruje. Očekává se, že by do oblasti mohla přijít studená fronta s dešti, která by měla zlepšit ovzduší a ukončit vlnu veder.
Kvalita ovzduší v Torontu je kvůli lesním požárům v Ontariu nejhorší ze všech velkých světových měst. Kanadská metropole předstihla dokonce i indické Dillí. Země se potýká s požáry, kterých je na osm set, tamní úřady proto varovaly obyvatele, aby omezili pobyt venku.
Toronto je u hranic se Spojenými státy a leží zhruba 600 kilometrů od New Yorku, v jehož blízkosti se na pomezí Manhattanu a East Rutherfordu ve státě New Jersey nachází MetLife Stadium, který bude hostit zápas o titul. Rozhodující duel světového šampionátu Španělsko – Argentina je naplánován na neděli od 21 hodin středoevropského času, přímý přenos s předzápasovým studiem začne na ČT sport a ČT sport Plus v 19:25.
Podle kanadských úřadů jsou kouřové zplodiny v ovzduší nebezpečné pro všechny skupiny obyvatel, nejen ty nejohroženější. Lidé by tak měli omezit veškeré venkovní aktivity. Kouř obsahuje plejádu různých chemikálií a škodlivých sloučenin.
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