Brighton přejel Crystal Palace pěti góly, Manchester United remizoval s Leedsem

Fotbalisté Brightonu v generálce na čtvrteční zápas Konferenční ligy v Jablonci nad Nisou potvrdili současnou formu a deklasovali v 7. kole anglické ligy doma Crystal Palace 5:0. Manchester United v Leedsu jen remizoval 1:1 a protáhl ligovou šňůru bez vítězství na pět zápasů. Bournemouth se i díky dlouhé přesilovce dočkal prvního triumfu v sezoně, když doma zdolal oslabený Sunderland 2:0.
Rozjetý Brighton rozhodl o osudu zápasu třemi góly v úvodní desetiminutovce. Nejprve obránce Canvot tečoval do vlastní branky Grossův centr po standardní situaci. Zanedlouho paraguayský reprezentant Diego Gómez převzal míč na půlící čáře, všiml si vyběhnutého brankáře Beníteze a z obrovské dálky jej přeloboval. Drtivý nástup domácího týmu završil švédský záložník Ayari.
Krátce po změně stran zvýšil řecký útočník Kostulas a další vysoké vítězství racků zpečetil v závěru střídající záložník Hinshelwood.
Brighton v lize vyhrál počtvrté za sebou, navíc bez inkasovaného gólu, a navázal na čtvrteční úspěšný vstup do Konferenční ligy, v něm doma deklasoval 4:0 Žalgiris Kaunas. Poslední čtyři soutěžní zápasy jihoanglický klub vyhrál při celkovém skóre 14:0. Naposledy inkasoval v polovině září v pohárovém duelu s Manchesterem United (3:2), předtím deklasoval v lize 5:0 Coventry.
Manchester United v Leedsu vedl od 35. minuty gólem Mbeuma, ale šest minut po pauze srovnal Calvert-Lewin. Rudí ďáblové v lize potřetí v řadě remizovali výsledkem 1:1, dosud jedinou výhru si připsali v druhém kole, když doma porazili Ipswich 5:2. Leeds čeká na vítězství tři kola a v tabulce je sedmý o tři body a šest příček před dnešním soupeřem.
Bournemouthu zajistili první ligové vítězství Tavernier a Evanilson. Už od 17. minuty měli domácí početní výhodu, neboť obránce Danso faulem zastavil zjevnou brankovou příležitost a byl vyloučen. Bournemouth opustil sestupovou pozici, Sunderland se propadl na předposlední místo. Za ním je o bod Tottenham, který v pondělí přivítá Coventry.