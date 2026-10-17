Manchester City ovládl i sedmý zápas v lize. Newcastle s Horníčkem nestačil na Aston Villu

Manchester City zvítězil 3:2 nad Ipswichem, dva góly vstřelil Erling Haaland. Newcastle s českým brankářem Lukášem Horníčkem podlehl 0:1 Aston Ville. Horníčka překonal v 36. minutě Švýcar Johan Manzambi. Chelsea uspěla 2:0 na hřišti Evertonu díky dvěma trefám Pedra Neta. Kvůli vážně vypadajícímu zranění hlavy zápas nedochytal brankář londýnského týmu Emiliano Martínez. Liverpool otočil zápas v Brentfordu a zvítězil 2:1.
Horníček si na Manzambiho zakončení hlavou sáhl, ale míč mimo prostor branky vytěsnit nedokázal. Švýcarský reprezentant se v anglické lize trefil podruhé od letního přestupu z Freiburgu a navázal na svou branku ze středečního zápasu Ligy mistrů proti Fenerbahce.
Jen tři minuty poté zachránila českého brankáře tyč po střele Argentince Buendíi. Míč se následně otřel o Horníčkova záda, ale do sítě se neodrazil.
Newcastle prohrál třetí ze čtyř posledních ligových zápasů a v tabulce je jedenáctý. Aston Villa se posunula na 12. místo.
Stále stoprocentní Manchester City ovládl sedmý zápas po sobě, což se jim v nejvyšší soutěži podařilo po 129 letech. V 19. minutě dostal po Fodenově trefě do vedení, které mu vydrželo jen dvě minuty. Za Ipswich z první vážnější šance skóroval po samostatném úniku Japonec Maeda.
Vedení vrátil mužstvu kouče Enza Maresky Haaland, který se nejprve trefil hlavou a po změně stran přízemní střelou k tyči.
Norský kanonýr pět minut před koncem málem zkompletoval hattrick, ale jeho třetí gól byl odvolán kvůli předchozímu ofsajdu Cherkiho. V nastavení snížil z penalty Flemming.
Argentinský mistr světa Martínez musel v 75. minutě po tvrdém střetu s domácím obráncem Jarradem Brantwaitem po dlouhém ošetřování na trávníku střídat. Everton prohrál v sedmém kole poprvé v sezoně.
Chelsea se ujala vedení minutu po začátku druhého poločasu, když Portugalce Neta našel po průniku do vápna zpětnou přihrávkou krajní obránce Hato. Do té doby si Blues vypracovali jen jednu výraznější příležitost ke skórování, ale Caicedo trefil jen břevno.
Až do svého zranění Chelsea několikrát podržel gólman Martínez, kterého v závěru utkání nahradil Belgičan Penders. Neto přidal druhý gól v poslední minutě poté, co míč poslal přesně k tyči po nepovedeném přímém kopu Hendersona.
Blues udrželi čisté konto po 22 ligových zápasech a na hřišti Evertonu zvítězili po čtyřech letech. V neúplné tabulce se posunuli na čtvrté místo. Everton je sedmý.
Liverpool s dosud neporaženým Brentfordem prohrával od 44. minuty po gólu Lewise-Pottera. K obratu mu pomohla mimo jiné i červená karta Ukrajince Jarmoljuka v nastavení prvního poločasu.
Po hodině hry se trefil Španěl Muňoz a v 70. minutě vstřelil vítěznou branku po Barcolově přiklepnutí švédský útočník Isak.
Brentford klesl na šesté místo. Liverpool se díky první výhře kouče Andoniho Iraoly nad Brentfordem v kariéře posunul na pátou příčku.
Výsledky 7. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 7. kola anglické fotbalové ligy
Everton – Chelsea 0:2 (46. a 90. Neto), Brentford – Liverpool 1:2 (44. Lewis-Potter – 62. Muňoz, 70. Isak), Fulham – Hull 1:0 (33. Iwobi), Manchester City – Ipswich 3:2 (34. a 69. Haaland, 19. Foden – 21. Maeda, 90. Flemming z pen.), Newcastle – Aston Villa 0:1 (36. Manzambi).