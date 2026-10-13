Fotbal

Souček zůstane ve West Hamu, prodloužil smlouvu o další sezonu


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. Jednatřicetiletý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028, původní kontrakt by mu vypršel po této sezoně.

Souček přišel do West Hamu v lednu 2020 z pražské Slavie a postupně se stal jednou z opor mužstva. Za „Kladiváře“ dosud nastoupil do 285 soutěžních utkání a zaznamenal 47 branek.

V roce 2023 ovládl s londýnským klubem Konferenční ligu po finálovém vítězství 2:1 nad Fiorentinou v pražském Edenu.

„West Ham United pro mě znamená strašně moc. Strávil jsem tu polovinu své fotbalové kariéry, už téměř sedm let a další přibydou. Mohu s čistým srdcem říct, že je to můj domov. Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli, a věřím, že toho dokážeme ještě víc,“ uvedl Souček.

„Bylo to tady skvělé od samého začátku a skvělé je to i teď. Pro mou rodinu i pro všechny fanoušky West Hamu, ke kterým mám velmi blízko. Život v barvách klubu si opravdu užívám,“ řekl Souček, pro kterého je West Ham prvním zahraničním angažmá v kariéře.

Věrný londýnskému týmu zůstal i po jarním sestupu z Premier League. Aktuálně se vrací na trávníky po zranění, které v dresu české reprezentace utrpěl na letním mistrovství světa.

„Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice – jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. Následně chci v příští sezoně v Premier League hrát a být úspěšný,“ uvedl Souček.

Radost z toho, že s klubem záložník prodloužil smlouvu, má i trenér Nuno Espírito Santo. „Tomáš je ve West Hamu United klíčovou postavou. Je to výrazná a důležitá osobnost v kabině, která má fantastické zkušenosti a vítěznou mentalitu. Je to hráč, na kterého se můžeme vždy spolehnout a který každý den odevzdává na hřišti maximum. Jeho profesionalita je dokonalým příkladem pro každého mladého hráče,“ uvedl portugalský trenér.

Před angažmá ve West Hamu a Slavii Souček působil také v Liberci a ve Viktorii Žižkov. Za reprezentační „áčko“ má na kontě 93 startů a 17 branek.

V letech 2021 až 2025 dělal kapitána národního týmu, pásku po něm převzal Ladislav Krejčí mladší. Kvůli doznívajícímu zranění Souček vynechal uplynulý první sraz pod novým španělským trenérem Santim Deniou.

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