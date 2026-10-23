Brighton narazil do zdi, smál se kapitán Jablonce

Jablonec jako teprve druhý tým v sezoně uhlídal obávanou ofenzivu Brightonu, která nasázela po třech gólech mimo jiné velkoklubům Arsenalu, Chelsea a Manchesteru United. Kapitán severočeského celku Nemanja Tekijaški na tiskové konferenci po remíze 0:0 ve čtvrtečním utkání 2. kola Konferenční ligy v nadsázce uvedl, že anglický celek narazil na jablonecké Střelnici do zdi.
Brighton přijel do Jablonce se sérií šesti soutěžních vítězství v řadě a nedávným skalpem úřadujících anglických šampionů a finalistů Ligy mistrů Arsenalu (3:0). Nejlepší ofenziva Premier League před čtvrtečním duelem nasázela v 11 soutěžních utkáních 34 branek, Severočeši ale napodobili norské Tromsö a uhráli s rozjetým soupeřem remízu 0:0.
„Narazili do zdi,“ smál se Tekijaški. „Samozřejmě protočili sestavu, chyběli jim někteří hráči ze základu. Možná nebyli tak nachystaní, po nás mají zápasy s Manchesterem City a Liverpoolem. I tak se ale nula vzadu počítá. Takticky jsme zahráli skvěle,“ přidal už vážněji.
„Jakákoliv nula v pohárech je výborná, natož proti týmu z Premier League. Ale pořád věřím, že ta nejcennější v mé kariéře teprve přijde,“ podotkl brankář Jan Hanuš.
Brighton měl 26 střeleckých pokusů, zkušeného brankáře ale donutil jen k pěti zákrokům. Tři body tak klidně mohli slavit domácí, přestože byli v průběhu utkání místy pod velkým tlakem. V závěrečné dvacetiminutovce nedotáhli velké šance z brejků Antonín Růsek, Vachtang Čanturišvili a Martin Cedidla.
„Na druhou stranu oni měli spoustu závarů ve vápně. Furt to bylo v zápřahu, kolem vápna, člověk musí být pořád v pozoru a připravený. Nezdá se to, ale i když to není střela, je to pořád namáhavé. Musím pochválit kluky, předvedli výborný výkon do defenzivy,“ uvedl Hanuš, který v utkání svedl hodně soubojů s útočníky a posbíral spoustu centrů do pokutového území.
Jablonec doma v pohárech neprohrál poosmé za sebou. V letošních předkolech zvítězil na svém hřišti ve všech třech utkáních, ani ve čtvrtém duelu evropské sezony doma neinkasoval.
„Věřil jsem tomu, že udržíme čisté konto. Tady na Střelnici jsme v Konferenční lize ještě nedostali gól, doma jsme silní. Ten bod je zlatý,“ řekl Tekijaški. „Z týmu soupeře jsem se bavil s Vuškovičem a Grossem. Říkali, že jsme odehráli skvělý zápas, gratulovali nám k výkonu,“ prozradil srbský stoper.
Obě defenzivní opory Severočechů si pochvalovaly atmosféru na zaplněné Střelnici, kam dorazilo více než šest tisícovek diváků. Jablonec po úvodní porážce 2:3 ve Freiburgu získal první bod v Konferenční lize. Ve 3. kole se 5. listopadu představí na hřišti FC Riga.
FK Jablonec – Brighton 0:0
FK Jablonec – Brighton 0:0
Rozhodčí: Kringstad - Haukäsen, Jensen – Hagenes (video, všichni Nor.). ŽK: Nebyla, Pavlovič, Cedidla – Costinha. Diváci: 6114.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke (90.+1 Chramosta), Sedláček (90.+1 Souček) - Čanturišvili, Alioum (62. Kuol), Polidar (62. Nebyla) – Růsek (74. Hollý). Trenér: Kozel.
Brighton: Verbruggen – Costinha, Svoboda, Boscagli (68. Vuškovič), Hadžám (86. Kadioglu) – Gross (68. Andrés), Yalcouyé – O'Riley (68. Ayari), Hinshelwood (68. David), Osman – Rutter. Trenér: Hürzeler.