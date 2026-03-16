Wolverhampton s obráncem Ladislavem Krejčím v sestavě smazal v anglické lize na hřišti Brentfordu dvougólové manko a remizoval s ním 2:2. Bod zajistil poslednímu týmu tabulky vyrovnávací brankou v 77. minutě nigerijský útočník Arokodare, který chvíli předtím přišel na hřiště. Krejčí odehrál celý zápas a dostal žlutou kartu.
Brentford neudržel dvougólové vedení nad Wolverhamptonem a remizoval 2:2
Wolverhampton bodoval ve třetím ligovém utkání za sebou po výhrách nad Aston Villou a obhájcem titulu Liverpoolem. Na předposlední Burnley však ztrácí i po 30. kole tři body. Brentford je dál sedmý. V případě výhry mohl stáhnout ztrátu na šestou Chelsea na jediný bod a na pátý Liverpool na dva body.
Výsledky 30. kola anglické fotbalové ligy:
Výsledky 30. kola anglické fotbalové ligy:
Crystal Palace – Leeds 0:0, Manchester United – Aston Villa 3:1 (53. Casemiro, 71. Cunha, 81. Šeško – 64. Barkley), Nottingham – Fulham 0:0, Liverpool – Tottenham 1:1 (18. Szoboszlai – 90. Richarlison), Brentford – Wolverhampton 2:2 (22. Kayode, 37. Thiago - 44. Armstrong, 77. Arokodare).