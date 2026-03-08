Fotbalisté Brém zvítězili v německé lize 4:1 na hřišti Unionu Berlín. Domácí hráli od 19. minuty v deseti, protože minutu po vedoucím gólu obdržel červenou kartu Andreas Schäfer za přišlápnutí soupeřova kotníku. Brémy otočily utkání a díky triumfu se posunuly z barážové pozice na 13. místo.
Brémy otočily zápas s Unionem Berlín, St. Pauli remizovalo s Frankfurtem
Brémy stihly obrat ještě v prvním poločase. Nejprve zpoza vápna s přispěním brankové konstrukce nádherně skóroval belgický obránce Deman a následně se hlavou trefil Dán Stage.
Po změně stran pečetili první vítězství Brém na hřištích soupeřů od září minulého roku záložník Grüll a střídající Čovič, který se v 18 letech trefil v bundeslize poprvé. Union Berlín má od začátku roku na kontě jediné vítězství z deseti zápasů a v tabulce klesl na 11. místo.
St. Pauli se po bezgólové remíze s Frankfurtem propadlo na 16. místo znamenající baráž, v utkání nastřelilo dvakrát tyč.
Frankfurt prodloužil výsledkové trápení na hřištích soupeřů, kde od druhé poloviny listopadu nezvítězil v osmi soutěžních duelech a v tabulce je sedmý.
Výsledky 25. kola německé fotbalové ligy
St. Pauli – Frankfurt 0:0, Union Berlín – Brémy 1:4 (18. Köhn z pen. – 31. Deman, 35. Stage, 66. Grüll, 90.+4 Čovič).