Brazílie se utká ve šlágru skupiny s Marokem, Švýcaři vyzvou Katar

Mistrovství světa nabídne v sobotu večer utkání Švýcarů s Katarem a o půlnoci ze soboty na neděli evropského času první velký šlágr skupinové fáze. Do turnaje v USA, Kanadě a Mexiku vstoupí s pěti tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která na stadionu v East Rutherfordu změří síly s úřadujícími africkými šampiony Marokem. Utkání Švýcarska s Katarem vysíláme na ČT sport a ČT sport Plus od 21:00 a duel mezi Brazílií a Marokem od půlnoci. Další zápas skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem, hrát se bude v Bostonu od 3:00 SELČ.
Brazilci patří tradičně mezi favority turnaje, na další triumf ale čekají už 24 let. S Marokem se utkali v soutěžním utkání pouze na MS 1998, kdy je po cestě do finále porazili 3:0. Od té doby se rozložení sil změnilo a Maročané jsou jako obhájci čtvrtého místa z posledního mistrovství světa v Kataru řazeni mezi černé koně šampionátu. V žebříčku FIFA jsou sedmí o jedno místo za věhlasnějším soupeřem, navíc neprohráli 29 utkání v řadě.
„Nevidím tady jednoho jasného favorita, spoustu mužstev může šampionát vyhrát,“ podotkl italský trenér „Kanárků“ Carlo Ancelotti. „Maroko je velmi silný soupeř, není vůbec snadné proti nim skórovat. Jsou skvěle fyzicky vybavení a v útoku spoléhají na schopné individuality,“ přidal jeden z nejúspěšnějších koučů fotbalové historie, jenž v 67 letech zažije trenérský debut na mistrovství světa.
Ancelotti převzal jihoamerický tým před rokem, jeho protějšek vede marockou reprezentaci dokonce teprve tři měsíce. Po konci úspěšného trenéra Valída Radžradžuího usedl na lavičku Muhammad Vahbí, který „povýšil“ od týmu do 20 let, s nímž vyhrál mistrovství světa.
„Maroko má dnes solidní, neustále se lepšící tým. Jsme stále hladoví a po nedávných úspěších jsme konečně i dostatečně sebevědomí,“ řekl Vahbí.
Katar jako hostitel předešlého světového šampionátu se postaví výběru Švýcarska. Svou premiéru zažil právě na domácích MS ale svou cestu zakončil ve skupinové fázi, když podlehl soupeřům ve všech třech utkáních.
Švýcarům se naopak podařilo postoupit minimálně do osmifinále na posledních třech turnajích. Na posledním MS je právě tam deklasovalo Portugalsko 6:1.
Skotsko se vrací mezi elitu po 28 letech. Při předchozích osmi účastech ani jednou neprošlo ze skupiny. Nyní mají svěřenci Stevea Clarka větší šanci díky novému systému se 48 účastníky. Z každé ze 12 skupin postoupí do vyřazovací fáze první dva celky, které doplní osm nejlepších mužstev ze třetích míst.
Soupeři se střetnou poprvé v historii. „Na světovém šampionátu nemůžete nikoho podcenit. Ale zápas proti Haiti je ve skupině určitě papírově nejschůdnější. Pro nás je to šance na dobrý vstup do turnaje,“ uvedl skotský záložník Ryan Christie.
Haiti je na MS podruhé, při dosud jediné účasti v roce 1974 utrpělo tři porážky. Tým francouzského trenéra Sébastiena Migného je jedním z největších outsiderů turnaje. Ve světovém žebříčku je na 83. místě, hůř je na tom pouze Nový Zéland (85.).